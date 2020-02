'Uskik', 'forrykt' og 'helt forkert'.

Morten Messerschmidt (DF) raser over en besked på væggen i et kommunalt jobcenter, hvor det bliver slået fast, hvordan man søger om hjælp til ydelser.

Årsagen til de hårde ord er denne:

Beskeden er både skrevet på dansk og arabisk.

Morten Messerschmidt

»Forudsætningen for at bo og studere i Danmark er selvfølgelig, at man kan tale dansk. At det er arabisk, der hænger ved siden af en dansk seddel, det synes jeg, på mange måder understreger problemet i den indvandrerpolitik, man har ført. Mange af dem, der er uden for arbejdsmarkedet, det er folk, der taler arabisk,« siger han.

I beskeden på dansk står følgende i overskriften:

'Er du flygtning eller indvandrer i Gribskov Kommune og har du brug for hjælp?'.

Herefter fortsætter beskeden med denne tekst:

Denne seddel med arabisk skrift hænger på væggen i Jobcentret i Gribskov Kommune.

'Har du brug for hjælp til at ansøge om ydelse? Du skal søge om ydelse via borger.dk.'

Herefter fortsætter beskeden med numre og mailadresse, der konkret skal bruges til at søge om ydelser.

Og det er så denne tekst, der er blevet oversat til arabisk på et andet ark.

» Jeg synes, at det er helt forkert, at en kommune begynder at lefle for dem på den her måde. I stedet bør kommunen insistere på, at man skal tale dansk eller tage hjem, hvor man kommer fra,« siger Morten Messerschmidt.

Her er den besked, der i et andet ark på væggen hos Jobcentret i Gribskob Kommune er oversat til arabisk.

Er det ikke vigtigt, at dem, der ikke forstår dansk, kan læse, hvad kommunen rent faktisk tilbyder?

»Jeg forstår godt synspunktet. Men jeg har indtryk af, at de fleste muslimer, de kender social- og beskæftigelseslovgivningen betragteligt bedre end danskere. Derfor tror jeg ikke, de har brug for sådan et dokument på arabisk fra jobcentrets side,« siger Morten Messerschmidt.

Han vil nu have beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på banen.

»Jeg vil tage det her op med beskæftigelsesministeren, fordi jeg simpelthen synes, det er en uskik, at man på den her måde imødekommer folk, der ikke gider lære dansk. Jeg synes, det er helt forrykt,« siger Messerschmidt.

Men vil det ikke være uskik og forrykt, hvis arabisktalende indvandrere ikke forstår, hvad kommunen skriver?

»Nej, mit indtryk er, at de typer der, de forstår det, de gerne vil forstå. Man behøver ikke give dem sociallovgivning på arabisk for, at de kan finde ud af, hvordan de skal hive kontanthjælp, vel?,« spørger Messerschmidt.

Helt konkret har han dette forslag til Peter Hummelgaard:

»Jeg synes, det er forkert, og derfor vil jeg bede beskæftigelsesministeren om at kontakte alle jobcentrene og sørge for, at der først og fremmest kommunikeres på dansk og til nød på andre europæiske sprog. Men ikke på arabisk,« lyder det fra Messerschmidt.