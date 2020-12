Skandinaviens største feriemesse 'Ferie for Alle' aflyses i 2021 som følge af regeringens nye restriktioner.

Det oplyser messen i en pressemeddelelse.

»Vi ville naturligvis allerhelst gennemføre hver eneste af vores messer. Det forhindres af smitten. Til gengæld gør mandagens udmelding det muligt for os at se længere frem i vores planlægning, end det hidtil har været muligt. Det hilser vi meget velkomment, fordi det gør os i stand til at bringe visheden videre til kunder og samarbejdspartnere,« siger Georg Sørensen, administrerende direktør i MCH A/S.

Messen skulle have fundet sted 26. til 28. februar, og det ligger således inden for den periode, hvor regeringens coronarestriktioner gælder. Mandag forlængede regeringen restriktionerne frem til 28. februar.

»Aflysningen sker med fuld opbakning fra messekomiteen og de involverede brancher ud fra en vurdering af, at udsigterne er lange til at kunne samle udstillere fra hele verden ét sted sammen med mange tusinde gæster. Vi ser nu i stedet frem til, at udstillere, samarbejdspartnere og besøgende kan mødes på Ferie for Alle i 2022,« siger Georg Sørensen videre.

Holdet bag 'Ferie for alle' er lige nu i gang med at se på, om man kan afholde messen online, så de besøgende fortsat kan få inspiration til deres ferie og gode tilbud.

»Vi ønsker at samle udstillerne online i uge 8 og få danskernes feriedrømme til at spire, indtil vi igen kan være flere samlet i 2022. Idéen er at bevare kontakten mellem udstillere og besøgende online i en tid, hvor det ikke er muligt at samle mange mennesker,« forklarer projektchef Anders Ladefoged Mortensen, der er ansvarlig for messen.

Ferie for Alle vender tilbage til MCH Messecenter Herning 25.-27. februar 2022.