»Du lærte os at give og modtage kærlighed. Vi har så meget at være taknemlig for, og vi nåede også at fortælle det, inden det var forbi.«

Sådan lød nogle af de smukke ord fra Merethe Stagetorns 51-årige datter, Marianne, der holdt tale i den lige så smukke Garnisonskirke lørdag middag. Her var kirkegulvet helt tildækket med blomster fra folk, der kom fra nær og fjern. De var kommet for at mindes den nu afdøde topadvokat, der blev bisat efter 75 leveår.

Flere hundrede fik sagt farvel til Merethe Stagetorn. Foto: Nils Meilvang Vis mere Flere hundrede fik sagt farvel til Merethe Stagetorn. Foto: Nils Meilvang

Merethe Stagetorn var en markant skikkelse gennem størstedelen af sit liv. Derfor var det ikke overraskende, at der var mødt flere hundrede mennesker op i kirken.

Marianne Stagetorn Kolos måtte holde flere pauser under talen til sin mor, fordi hun var påvirket af situationen. Hun sagde, at moderen var en stor inspirationskilde – både fagligt og menneskeligt. Datteren fremhævede også Merethe Stagetorns humor, der var underspillet og intellektuel. Derfor blev der ikke kun grædt i kirken. Flere gange fik både hun og broderen, Henrik, salen til at grine.

Måtte træffe svær beslutning

Merethe Stagetorn blev ramt af demens i sine sidste leveår. Det betød, at familien var nødt til at sende hende på plejehjem. Det var en svær beslutning, men Stagetorn var en rollemodel på alle mulige måder, og helt til det sidste var hun stærk på hele familiens vegne.

»Jeg ville nok hellere have boet et andet sted. Men når det nu ikke kan være anderledes, er det okay,« sagde Merethe Stagetorn ifølge datteren Marianne, da de måtte sende hende på plejehjem. Det var en hård beslutning for familien.

Henrik Stagetorn til sin mors bisættelse. Foto: Nils Meilvang Vis mere Henrik Stagetorn til sin mors bisættelse. Foto: Nils Meilvang

Merethe Stagetorns kiste blev båret ud af blandt andet sønnen, Henrik Stagetorn, samt advokatens børnebørn. Foto: Nils Meilvang Vis mere Merethe Stagetorns kiste blev båret ud af blandt andet sønnen, Henrik Stagetorn, samt advokatens børnebørn. Foto: Nils Meilvang

»Vi ville alle have ønsket, at du var her lidt længere som dit originale jeg,« sagde hun direkte til sin mor.

Sønnen, Henrik Stagetorn, der også arbejder med strafferet, kaldte moderen intet mindre end et fyrtårn i retten, som gennem sin egen flid, vedholdenhed og engagement var og er et forbillede for kommende advokater. Han lagde også vægt på, at Merethe Stagetorn havde gjort meget for, at netop de værdier blev indprentet hos børnebørnene.

Fakta Stagetorns største sager Brixtofte-sagen Peter Brixtofte skulle i retten efter B.T.s afsløringer af overdrevet kommunalt vinforbrug, dobbelt bogholderi, falske regninger, ulovlige lån og meget andet. Han skiftede forsvarer undervejs og endte i fængsel. Bo Hamburger Cykelrytteren havde Merethe Stagetorn som advokat, da han blev tiltalt for brug af dopingmidlet epo. Merethe Stagetorn fik retten overbevist om, at han var ren. Guldfiskene Da kunstneren Marco Evaristti udstillede guldfisk i en blender på museet Trapholt, blev han tiltalt for dyremishandling. Merethe Stagetorn fik ham frikendt. Den store rockersag Under danmarkshistoriens største rockersag fik Merethe Stagetorn sin klient frikendt for blandt andet drabsforsøg på Nørrebro-gangsteren 'Lille A'. 14 andre rockere blev dømt for vold og drabsforsøg. Lejemord 'Lille A's storebror, 'Store A', havde Merethe Stagetorn som advokat, da han blev tiltalt for at bestille en polsk lejemorder til at gøre det af med sine rivaler. Han blev frifundet. Oddset-Janni Da Oddset-Janni blev idømt et år og 20 måneders fængsel for åger begået mod en ældre, syg og rig mand, skiftede hun forsvarer til Merethe Stagetorn. Sagen endte med en strafrabat på et halvt år.

Før bisættelsen forklarede Marianne Stagetorn Kolos, at det vigtigste var at vise moderen som det familiemenneske, hun var.

»Hun var virkelig en nærværende mor. Hun var en enestående mor og et utroligt kærligt menneske.«

Det budskab kom den tidligere biskop Erik Norman Svendsen også med i sin tale. Kort tid forinden blev Bachs Air spillet i kirkesalen, og inden den sidste salme blev sunget, fremførte den kendte danske operasanger Susanne Elmark 'Ave Maria' af Franz Schubert.

Marianne Stagetorn Kolos med sine to døtre. Foto: Nils Meilvang Vis mere Marianne Stagetorn Kolos med sine to døtre. Foto: Nils Meilvang

Merethe Stagetorn kommer til at ligge ved siden af sin ægtemand, Ove, der gik bort i 2014, på Garnisons Kirkegård. Sammen med ægtemanden købte hun det kendte københavnerkonditori La Glace i 1970'erne. Hun stod i spidsen for konditoriet fra 1978 til 1989, hvorefter hun solgte det til datteren, Marianne, som stadig ejer konditoriet den dag i dag.

Hun arbejdede som forsvarsadvokat helt op i sine 70'ere. I den sidste del af karrieren var hun i samme firma som sin søn.