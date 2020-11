Den 19. september var Merete Brix ude at gå en tur med sine to døtre og svigersøn ved smukke Lushage Strand på Helgenæs på Mols.

Men lige så smuk den første del af turen var, lige så tragisk endte den med at blive for den 67-årige pensionist.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Til mediet fortæller Merete Brix nu for første gang om, hvad der skete den skæbnesvangre septemberdag.

Da Merete er ude at gå tur med døtrene og den ene svigersøn, ser de på et tidspunkt et ældre ægtepar med en hund, der kommer gående i den modsatte retning.

Der er masser af køer og kalve i området, og de reagerer på ægteparrets hund i sådan en grad, at den ældre mand bliver jaget ud i vandet.

Køerne er dog i sådan et oprør, at Merete og resten af gruppen pludselig kan konstatere, at de er i fare, og derfor sætter de i løb.

Men de når ikke at løbe langt.

»Min ene datter og mig bliver slået omkuld, og jeg synes, at jeg kan se, at hunden springer hen over mig,« fortæller Merete Brix til TV 2 Østjylland.

Merete når at ligge et øjeblik, før hun bliver ramt af ét eller flere store dyr, der med den store vægt efterlod store skader på pensionistens krop.

Og da den 67-årige kvinde vil rejse sig kort efter, vil armene ikke arbejde med, og så går det stille og roligt op for Merete, at den er gal.

Så gal, at en lægehelikopter måtte fragte Merete til Aarhus Hospital, og at hun lå indlagt i tre uger.

Køernes tunge tramp resulterede i et knust skulderblad, ni brækkede ribben, en brækket arm, et brækket kraveben og en punkteret lunge.

I den første tid kunne Merete ikke selv gå på toilettet eller spise, men nu har hun stille og roligt trænet sig op til, at hun om en måned forventes at have samme funktionsniveau i sine arme.

Hun afviser desuden ikke, at hun igen vil gå en tur ved Lushage Strand, hvis hendes krop tillader det en dag.