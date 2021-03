Stik imod samtlige økonomers forudsigelser steg priserne på huse og lejligheder i Danmark under det seneste års coronakrise.

Og selvom renterne er steget her i 2021, og dermed gør det dyrere at købe hus eller lejlighed, vil priserne fortsætte med at stige ganske betragteligt i år.

Sådan lyder vurderingen fra boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann. Nordea forventer i sin seneste boligprognose fra februar i år, at priserne på parcelhuse i gennemsnit vil stige med hele 5,7 procent i år. Det ændrer de stigende renter ikke på, mener Lise Nytoft Bergmann:

»Vi har indregnet rentestigninger i vores prognose. Renterne er steget lidt hurtigere, end vi havde forventet, men vi mener ikke, at der er behov for en opdateret prognose.«

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea.

Det betyder, at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter, som ifølge Nordea kostede 2.024.000 kroner i 2020, vil stige til en pris på 2.140.000 kroner i løbet af i år.

En helt almindelig husejer vil altså kunne lægge 116.000 skattefri kroner til friværdien i år, hvis Nordeas prognose holder stik.

I dyre områder som København By, hvor et almindeligt hus – ifølge tal som Boligsiden.dk har trukket for B.T – ved årsskiftet kostede omkring 5,67 millioner kroner, kan husejerne se frem til et boost af friværdien på over 320.000 skattefri kroner i år og en salgspris på knap seks millioner kroner, når rådhusklokkerne slår 12 nytårsaften.

»Selvom vi har set rentestigninger i januar og februar, har der været fuld drøn på markederne. Der er blevet handlet langt flere boliger i februar, end man kunne forvente,« siger Lise Nytoft Bergmann og tilføjer:

Boligejerne kan se frem til stigende friværdier i år. Foto: Tobias Kobborg

»Så lige nu er der ikke noget, der tyder på, at de stigende renter har sat en kæp i hjulet på boligmarkedet.«

I Danske Bank hæfter cheføkonom Las Olsen sig ved, at Den Europæiske Centralbank har signaleret, at den vil gribe ind med solide opkøb af obligationer for at holde renterne i ro.

Han forventer dog, at de såkaldte lange rente vil stige yderligere i løbet af 2021, og dermed vil også renterne på fastforrentede realkreditlån i Danmark stige og gøre det dyrere at købe bolig i Danmark.

Det vil alt andet lige presse priserne nedad, men det opadgående prispris er ifølge Las Olsen endnu højere, og derfor forventer også han, at boligpriserne vil fortsætte op i år.

Han vurderer, at renteuroen blot vil ‘dæmpe’ prisstigningerne lidt.