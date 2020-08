Blot 57 procent af arbejdstimerne i daginstitutionerne bliver udfyldt af pædagogisk personale.

Mere end hver tredje medarbejder i de kommunale dagtilbud har ingen pædagogisk uddannelse.

Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), skriver Politiken.

Det pædagogiske personale står for 57 procent af arbejdstimerne i institutionerne, mens medarbejdere uden uddannelse står for 39 procent af arbejdstimerne. De sidste fire procent udføres af pædagogiske assistenter.

Og det er en uheldig situation, fordi en god uddannelse af medarbejdere har stor betydning for børnene.

Det siger Elisa Rimpler, som er formand for pædagogernes fagforening Bupl.

- Med uddannelse kommer der også en masse viden om, hvordan man sikrer de bedst mulige læringsmiljøer for børn, og hvordan man understøtter dem bedst.

- Der er en grund til, at vi har en tre et halvt år lang uddannelse. Det handler om, at man giver pædagogerne gode forudsætninger for at håndtere børnene, siger hun.

Med finansloven for 2020 blev der afsat 500 millioner kroner til pædagogisk personale. Det skal sikre mere uddannet personale i landets daginstitutioner.

Midlerne stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan hæve normeringerne.

Men det er ikke lige let alle steder at skaffe det uddannede personale, og derfor bliver der også ansat personale uden uddannelse.

Det siger formand for Kommunernes Landsforenings børne- og undervisningsudvalg og borgmester i Herlev Thomas Gyldal (S) til Politiken.

- I min egen kommune vil vi gerne have en pædagogandel på 65 procent, men ligger på cirka 50, blandt andet fordi rekrutteringsopgaven er svær, siger han.

Ifølge Elisa Rimpler vil krav om minimumsnormeringer betyde, at der kommer mere uddannet personale ind i de kommunale dagtilbud.

- Vi ved, at det, at der er flere ressourcer, helt automatisk tiltrækker pædagoger. Det gør det, blandt andet fordi pædagoger vil være mere tilbøjelige til at gå op i tid, siger hun.

Elisa Rimpler peger også på, at lønnen for pædagoger er meget lav. Derfor mener hun, at der også skal kigges på lønniveauet, hvis man vil tiltrække mere uddannet personale.

I 2020 var der en lille stigning i antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen i forhold til tidligere år. Men der er fortsat ledige pladser på uddannelsen.

/ritzau/