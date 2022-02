Er du en af de mere end en halv million danskere, som lider af migræne fra tid til anden?

Så bør du læse med her. For der kan være et længe ventet gennembrud på vej i behandlingen af folkesygdommen.

Forskere fra adskillige lande – herunder Danmark – har gennemført det hidtil største genstudie for migræne på verdensplan med henblik på at kortlægge de genetiske forskelle på migræne med og uden sanseforstyrrelser.

Resultaterne er netop udgivet i det anerkendte tidsskrift Nature Genetics og giver vigtig ny viden.

Det internationale forskerhold har således fundet 86 nye områder af arvemassen, som kan kobles til migræne, hvilket er mere end en tredobling i forhold til de genområder, man allerede kendte til. På den baggrund er det nu for første gang muligt at give en genetisk forklaring på, at migræne ikke bare er migræne, men at der er forskellige genetiske årsager til forskellige typer af sygdommen.

Og det lover godt for udviklingen af ny medicin, forklarer dansk forsker.

»Med dette studie kan vi nu genetisk kategorisere migræne på en måde, der giver rigtig god biologisk mening,« siger Thomas Folkmann Hansen, som er leder af Rigshospitalets forskningsgruppe for neurologisk genomisk forskning og står i spidsen for det danske bidrag til studiet, som bygger på mange års genetisk forskning i migræne ved Dansk Hovedpine Center og i Det Danske Bloddonor Studie.

»Samtidig er det første gang, at vi kan sammenkoble særlige risikogener for migræne med de målrettede behandlinger, der virker mod migræneanfald. Det lover godt for udviklingen af ny medicin – og måske endda medicin, som kan modvirke andre migrænesymptomer end selve hovedpinesmerten, hvilket vi ikke har i dag,« tilføjer han.

Der findes i dag ikke medicin, som er målrettet personer, der lider af migræne med sanseforstyrrelser – også kaldet aura – men det nye studie hjælper ifølge Thomas Folkmann Hansen forskere med at målrette deres jagt på udviklingen af nye behandlinger.

Studiets resultater er baseret på data fra flere end 870.000 forsøgspersoner, hvoraf 102.000 af deltagerne havde migræne. Studiet er gennemført i et internationalt konsortium for hovedpineforskere med forskningsgrupper fra Australien, Estland, Finland, Tyskland, Island, Holland, Norge, Sverige, England, USA og Danmark.

Migræne er en folkesygdom, som rammer mange mennesker gennem livet – også her i Danmark. Omkring 50.000 danskere er så hårdt ramt, at de har mindst otte migræneanfald om måneden.

I verdenssundhedsorganisationen WHO’s seneste rapport er migræne vurderet til at være den sygdom, som forårsager næstflest sygedage på verdensplan, og den har derfor en særlig økonomisk konsekvens for samfundet – for ikke at tale om de mange mennesker, som lider af sygdommen.

Thomas Folkmann Hansens forskningsgruppe forsker videre i området og vil bruge den nye viden til for eksempel at definere, hvilke patienter der har gavn af akut behandling eller har brug for forebyggende behandling.