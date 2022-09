Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I dag sendes der et brev ud til mere end 700.000 danskere.

Et brev om, at de fremover skal til at ringe til et nyt akutnummer, når de skal have fat i eksempelvis lægevagt, skadestue eller psykiatrisk akutmodtagelse.

De berørte danskere bor i Region Sjælland.

Og fra 1. oktober skal de fremover til at taste 1818, når de skal have akuthjælp ved sygdom og skade. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

I dag bliver brevene om ændringen sendt ud til regionens borgere – og hvis du er en af dem, burde du modtage brevet i dag eller en af de kommende dage. Enten i din e-Boks eller i postkassen.

Brevet sendes ud til alle de omkring 716.000 borgere i regionen, der er fyldt 15 år.

»Jeg er glad for, at vi gør det endnu nemmere at komme i kontakt med sundhedsvæsenet, når man som borger har akut brug for hurtig hjælp ved sygdom og skade,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen og tilføjer:

»Hidtil har der været seks forskellige numre, der kunne være svære at huske. Det forenkler vi nu, så man kun skal huske på telefonnummeret 1818 – fire cifre, der øger tilgængeligheden og gør det lettere for borgerne.«

Hvis borgere efter 1. oktober ringer til et af de gamle numre til eksempelvis lægevagten, henviser en telefonsvarer til det nye nummer.

Når man fra 1. oktober kontakter lægevagten, vil både læger, sygeplejersker og særligt uddannede ambulancebehandlere være klar til at hjælpe, oplyses det.

Lægevagten har ligesom i dag åben, når ens egen læge har lukket.

Selvom 1818 er det nye nummer, man snart skal til at bruge, skal man dog stadig ringe til 1-1-2, hvis der opstår akut livstruende situationer.