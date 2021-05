Hvis man for tiden gerne vil på restaurant, til frisøren eller lægge vejen forbi en forlystelsespark, så kræver det for mange, at man kan fremvise en negativ coronatest.

Men det er bare ikke alle steder, det er lige nemt at komme hen til testcenteret.

Brancheforeningen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark, har nemlig lavet en analyse for DR Nyheder, som viser, at det tager mere end 30 minutter at komme hen til det nærmeste testcenter med offentlig transport for beboere i mere end 50 landsbyer.

Nogle steder tager det endda mere end 40 og 50 minutter.

Den lange og besværlige vej hen til testcenteret kan blandt andet påvirke, hvor mange lokale i områderne, der har lyst til at tage turen for at kunne udnytte de lokale attraktioner og muligheder.

Og det skaber bekymring hos Landdistrikternes Fællesråd:

»En ting er, at der er langt til et testcenter, men man skal jo også tilbage igen. Der er jo faktisk mange af de lokalområder, der har egen frisør, egen restaurant og egne lokale aktiviteter, og der er det en stor gene, hvis man både skal transportere sig den ene og den anden vej,« siger formand Steffen Damsgaard til DR.

Til DR forklarer styrelsen for Forsyningssikkerheds direktør, Lisbet Zilmer-Johns, at det er kommunerne og regionerne, der beslutter, hvor testcentrene skal placeres bedst muligt.