Weekenden startede rigtig godt for Spangsbjerg IF i Vestjylland, der for 10. år i træk kunne byde til sportsfest.

Men lørdag gik det så galt, at ingen fra styregruppen har lyst til at holde arrangementet igen fremover.

Det skriver idrætsforeningen i et opslag på Facebook, ligesom også Avisen Danmark har skrevet om det.

Lørdagen startede ellers glimrende med masser af fodboldkampe, tombola og hoppeborge, men så tog tingene en drejning.

»Politiet blev op til flere gange tilkaldt, og til sidst blev de, for at sikre sig at ingen var på området mere. Grunden var, at over 200+ unge mennesker var omkring pladsen, og de yngste var fra 13-14 års alderen (...) Vores regler, og almindelig opførsel var ikke noget, de ønskede at følge,« lyder det i Facebookopslaget.

Herefter følger en lang liste med de mange problemer, som den store gruppe unge skabte:

Medbragte egne drikkevarer i teltet

Låste sig ind i vores omklædningsrum

Tissede i vores brusere

Smadrede flasker

Kastede med kanonslag

Vild knallertkørsel mellem folk på stien

Slåskampe

Provokerende adfærd over for vagterne og Spangsbjergs folk

'Indbrud' i naboens have

Sniffede lightergas

Stoffer

Krænkende adfærd

Falsk ID

Snyd med MobilePay

Spangsbjerg IF skriver, at det lige nu er de trælse følelser, der fylder. Derfor skal de have samlet tankerne og få skuffelsen ud af hovedet, før de kan tage stilling til, om festen får lov til at løbe af stablen igen næste år.

»På grund af ovennævnte årsager kommer næste SIF sportsfest til at foregå på en anden måde, hvis vi vælger at planlægge en fest til næste år. Har I forslag, så hører vi gerne fra jer. Vores egne tanker er: Indhegning af vores område, aldersbegrænsning og så videre.«

Som om det ikke var nok med optøjerne lørdag aften, fik de frivillige også en kedelig overraskelse søndag morgen, hvor de mødte ind til skraldeposer, som var vendt i vejret og tømt udover pladsen.