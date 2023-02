Lyt til artiklen

På sygehuse over hele landet skriger personale og patienter på flere sygeplejersker.

Noget kunne imidlertid tyde på, at nogle af de potentielle ansøgere til de mange ledige stillinger er draget til Norge, hvor der er bedre løn og arbejdsvilkår.

I hvert fald skriver TV 2 Østjylland, at mere end 10.000 danskuddannede sygeplejersker er taget til Norge for at arbejde.

Det norske Helsedirektorat har givet tv-stationen tallene på de danske sygeplejersker, der har søgt og fået autorisation til at arbejde i Norge.

Alene i 2022 fik 619 danskuddannede sygeplejersker autorisation til at arbejde i Norge.

I alt lyder tallet på 10.879 sygeplejersker.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, vi kommer til at se mere af det. Vi kan se, at der er en stødt stigning af sygeplejersker, der søger ud af det offentlige sundhedsvæsen for at tage arbejde andre steder, hvor de får en højere løn,« siger Anja Laursen, der er kredsformand i Kreds Midtjylland hos Dansk Sygeplejeråd, til TV 2 Østjylland.

Får en sygeplejerske en autorisation til at arbejde i Norge, gælder den, til den pågældende fylder 80 år.

Det skal dog tilføjes, at tallene dækker over 'danskuddannede sygeplejersker' og altså ikke nødvendigvis danske statsborgere.

Ifølge TV 2 Østjylland har knap 9.000 af de 10.879 sygeplejersker dansk pas.