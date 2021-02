Søndag fik Charlotte Bennekov tilsendt et billede fra en lille butiksejer, der gik og gjorde rent i sin lukkede butik i det lokale butikscenter.

30 meter væk kunne han se massevis af danskere stimle sammen om slagtilbud på bøger, fladskærme, legetøj og tøj i centerets Bilka.

Et billede, der vakte undren hos Charlotte Bennekov.

»Jeg tror ikke, folk er klar over, hvor hårdt det er for mange erhvervsdrivende. De forstår ikke, at der er nogen, som er der nu, hvor de ikke har råd til at købe mad,« siger hun.

Hun er selvstændig og driver sammen med sin mand virksomheden Fadølsforsyningen Nordsjælland, og så er hun en aktiv stemme på de sociale medier, hvor hun arbejder for at skabe opmærksomhed omkring, hvor hårdt nedlukningen rammer mange danske virksomheder.

Derfor bliver hun også kontaktet af mange af de virksomhedsejere, der begynder at have svært ved at se en vej ud af nedlukningens mørke.

»Der er en konflikt i samfundet lige nu mellem de offentligt ansatte, dem, der kan arbejde hjemmefra med fuld løn, og så dem, der mærker krisens økonomiske konsekvenser på en helt anden måde,« fortæller Charlotte Bennekov.



Også hos organisationen SMVdanmark er det tydeligt, at de selvstændige for alvor begynder at knække under det pres, som ugevis af nedlukninger har lagt på deres virksomheder.

Charlotte Bennekov, medejer og adm. direktør i Fadølsforsyningen Nordsjælland Foto: Søren Bidstrup Vis mere Charlotte Bennekov, medejer og adm. direktør i Fadølsforsyningen Nordsjælland Foto: Søren Bidstrup

»Vi har folk, der ringer grædende. Der er ikke flere penge, og bankerne har lukket kassen i. Det betyder også, at vi har mange medlemmer, som er nødt til at optage privat gæld og udskyde betalinger og dermed gældsætter sig yderligere,« siger politisk chef i SMVdanmark Mia Amalie Holstein.

Hun understreger, at det selvfølgelig ikke er alle små- og mellemstore virksomheder, men at mange er hårdt ramt, og de eksisterende hjælpepakker har ikke løst problemet.

»De dækker desværre ikke fuldt ud. Er du for eksempel frisør med fem ansatte, skal du på trods af hjælpepakker udbetale 50.000 hver måned til løn. Uden nogen indtægt i virksomheden.«

Og derfor undrer billeder som dem fra Bilka både Charlotte Bennekov og Mia Amalie Holstein.

»Det er ikke en kritik af Bilka, men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er mere forsvarligt, at så mange samles der for at shoppe frem for, at de bliver fordelt ud på mindre butikker, hvor man kan kontrollere, hvor mange der kommer ind ad gangen,« siger Charlotte Bennekov.

Hun mener også, det er problematisk, at folk vænner sig til at købe både dagligvarer, tøj og elektronik samme sted, fordi det kan gøre det endnu sværere for de små butikker at få deres kunder tilbage, når de må åbne igen.

»Det er en konkurrenceforvridende situation, som er politisk skabt,« siger hun.

Mia Amalie Holstein forstår heller ikke, hvorfor Bilka må sælge tøj og fjernsyn, når hendes medlemmer ikke må.

»Vi savner bedre evidens for, at der skulle ske smitte i de mindre butikker,« siger hun.

B.T. har rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen og bedt om en forklaring på, at danskerne må shoppe tøj, kosmetik, bøger og elektronik i store supermarkeder som Bilka, men ikke butikkerne.

Erhvervsstyrelsen henviser til Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.