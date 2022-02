Ella Jallov havde netop sat sig ved husets klaver, da de høje toner fyldte rummet.

Men den niårige pige rørte ikke tangenterne. De høje toner var nemlig lyden af store brag fra de bomber, der silede ned over Rønne.

Klaveret hoppede, mens lille Ella febrilsk ledte efter sin mor i lejligheden, der lå oven på Bornholms Mejerimaskinforretning.

Under en filebænk fandt hun sin mor, men Ella nåede dårligt at tale med hende, før tyske soldater kom stormende ind i hjemmet.

»Unten. Unten. Russen. Russen,« råbte tyskerne og bad Ella og moderen om at søge dækning og komme i sikkerhed.

Episoden fandt sted 7. maj 1945 og skulle blive en dato, der for evigt vil stå som en mørk dag i Bornholms historie.

For mens resten af Danmark jublede over at være blevet befriet fra Hitlers Tyskland, blev solskinsøen bombet af Sovjetunionen og herefter besat.

En besættelse, der skabte følelsen af et stort svigt i bornholmernes hjerter.

»I radioavisen kunne man kun høre, at befrielsen blev fejret, og bomberne over Bornholm blev slet ikke nævnt. Og sådan er det nærmest stadig, når man læser og hører om Anden Verdenskrig. Man har forsøgt at glemme det,« siger nu 85-årige Ella Jallov.

Ella Jallov fra Rønne var ni år gammel, da tyskerne bombede Rønne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ella Jallov fra Rønne var ni år gammel, da tyskerne bombede Rønne. Foto: Bax Lindhardt

Følelsen af svigtet og minderne om den russiske besættelse, der varede i 11 måneder, har fået en naturlig opblomstring de seneste uger.

Her har Rusland – anført af præsident Vladimir Putin – nemlig oprustet ved grænsen til Ukraine, og ifølge statsledere over hele verden er det blot et spørgsmål om tid, før en invasion finder sted.

I første omgang er målet at besætte Ukraine, men så sent som forrige tirsdag talte Berlingske med den britiske Rusland-ekspert Keir Giles, der udtalte, at Bornholm kunne have Putins interesse som et kommende mål.

Ella Jallov er ikke bange for en invasion, men det er stadig med stort ubehag, at hun tænker tilbage på bombardementet i 1945 og russernes besættelse.

Niårige Ella søgte nemlig med sin mor ly i havnefogedens hjem, mens der blev stille i Rønnes gader.

Men familien manglede to medlemmer, der ikke var hjemme, da bomberne faldt:

Ellas 13-årige storebror Jørn og deres far.

De var heldigvis kommet helskindet gennem de sovjetiske angreb, og i stedet for at tage direkte hen til deres familie valgte de at tilbyde deres hjælp i redningsarbejdet.

Det bragte dem hen til Damgade i Rønne, hvor bombardementets største tragedie fandt sted.

I nummer 2B boede skibskaptajn Holm nemlig med sin kone og deres fire børn.

De var hjemme under angrebet, og uheldigvis blev huset ramt af en bombe, som gik direkte gennem taget og eksploderede.

Eksplosionen kostede både skibskaptajnen, konen og to af børnene livet.

Her ses resterne af skibskaptajn Holms hus på Damgade, efter det blev bombet 7. maj 1945 Vis mere Her ses resterne af skibskaptajn Holms hus på Damgade, efter det blev bombet 7. maj 1945

»Det var helt forfærdeligt med den familie,« husker Ella Jallov.

Imens frygtede niårige Ella, at der var sket noget med hendes bror og far, men lettelsen indtraf, da de to helte endelig blev genforenet med familien.

Resten af den russiske besættelse husker Ella som ganske fredelig, selvom én episode alligevel har indprentet sig i hendes hukommelse.

Her kom Ella nemlig gående ved havnen, da en bil standsede.

Ud af bilen kom to soldater, og en af dem blev peget hen til en stensætning, hvor han skulle stille sig.

Herefter gik den anden soldat tæt på, tog en pistol og likviderede manden, før han blev kastet ind på bagsædet af bilen.

»Ellers synes jeg faktisk, at russerne var søde og flinke,« fortæller Ella Jallov, der stadig bor i Rønne, i dag.

Siden har man fundet ud af, at der under besættelsen blev anmeldt omkring 20 voldtægter – et par af dem massevoldtægter.

Derudover gjorde russiske soldater sig også skyldige i at drikke så afsindigt med alkohol og andre giftige væsker, at mange af dem decideret døde af druk.

Alligevel er 85-årige Ella altså ikke bange for et potentielt møde med russerne igen.

»Først og fremmest tror jeg ikke, at de kommer hertil. En ting er Ukraine – noget andet er at invadere flere lande,« siger Ella og fortsætter:

»Men situationen er også blevet mere alvorlig, og jeg håber ikke, at Bornholm, trods sin strategiske beliggenhed, bliver en brik i den alvorlige udvikling, der er sket de seneste dage.«

Både Nexø og Rønne blev bombet af sovjetterne 7. og 8. maj 1945. Ti bornholmere døde i angrebene.