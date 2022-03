»Jeg blev ringet op af min ven mandag morgen, der sagde 'hey, vi skal til Moldova.'«

Og sådan startede Kasper Galschiøt og fem venners tur mod grænsen mellem Ukraine og Moldova.

»Så gik jeg ind til min kæreste, som sagde, at det skulle jeg bare gøre. Det er lidt vores historie,« siger Kasper Galschiøt over telefonen fra Moldovas hovedstad Chişinău.

»Vi tog afsted tirsdag eftermiddag. Vi er to biler, der er kørt herned.«

»Jeg kan ikke lige regne det ud, men det er et sted imellem 35 og 40 timer, vi har kørt,« siger Kasper Galschiøt.

Det er en udmattet mand i røret, der har kysset kæresten farvel, og nu står på grænsen til den konflikt, der påvirker resten af verden.

»Man sidder og ser alle de her ting i nyhederne, og i modsætning til mange andre konflikter, så foregår det meget tæt på os. Det er lige i baghaven, at det her sker. Det kommer tæt på, og det er mere håndgribeligt at hjælpe,« siger Kasper Galschiøt.

Kasper Galschiøt forklarer, at der er mangel på hjælp i Moldova, som modtager mange flygtninge.

Mange nødhjælpsorganisationer og frivillige er taget til Polen for at hjælpe, men i Moldova mangler de hænder.

»Vi handlede på en følelse af, at der manglede hjælp netop her. Det er kvinder og børn, der kommer gående over grænsen, der har brug for mad og varme.«

De seks venner har kørt et godt stykke over 2.000 kilometer, da de ikke kunne krydse Ukraine, som under normale omstændigheder er den hurtigste vej til Moldova.

Et billede taget fra bilen på vej til Moldovas hovedstad. Fotograf: Andreas Bauchy Vis mere Et billede taget fra bilen på vej til Moldovas hovedstad. Fotograf: Andreas Bauchy

»Vi ankom her i morges klokken syv. Vi skal mødes med nødhjælpsorganisationen her til eftermiddag. Men det, vi har fået at vide, er, at vi skal sørge for varme og mad til dem, der kommende gående.«

»Mange er kommet gående ret langt, da der er mangel på brændstof. Og så skal de transporteres videre til hovedstaden her fra grænsen,« forklarer Kasper Galschiøt.

Han fortæller, at situationen ændrer sig konstant.

»Det sidste, som vi hørte fra organisationen, var, at der var frygt for, at russerne ville bombe Odessa i Ukraine.«

Odessa er en havneby i det nordlige Ukraine. Blot halvanden time i bil fra grænsen til Moldova.

»Det ville betyde, at der kommer endnu en større strøm af mennesker. Situationen kan ændre sig hele tiden,« siger Kasper Galschiøt og fortsætter:

»Det er meget abstrakt at være her. Specielt ovenpå en 40 timers køretur. Det har været frustrerende, at det tog så lang tid at komme herned. Lige nu er jeg bare ivrig efter at komme i gang. Der er måske en smule ængstelighed i det. Jeg er spændt på, hvad jeg møder. Men det er en iver for at komme i gang. Men når man er i gang, så glemmer man de bekymringer, når man handler.«