Det ekstreme vejr af tørke og varme har fået flere naturbrande til at hærge på Rhodos.

For mens flere forsøger at komme hjem fra den græske ferieø, bliver flere og flere turister stadig fløjet afsted af flyselskaber.

Og det kaldes af direktør hos Dansk Brand- og Sikringsinstitut, Ib Berthelsen, for stjernetosset.

»Personligt synes jeg, at det er stjernetosset, at man stadig flyver folk ud til det nordlige Rhodos tæt på de områder, hvor der er brand. Det lyder nærmest som, man flyver ind i flammerne,« siger han til TV 2.

Ib Berthelsen opfordrer derfor danskere, som har bestilt en rejse til Rhodos til at blive hjemme, for så længe brandene har noget at tage fat i, stopper det ikke, siger han til TV 2.

Natten til mandag har omkring 100 danskere tilbragt i et konferencecentre og sportshaller på Rhodos.

Udenrigsministeriet fraråder ikke danskere at rejse til Grækenland.

Men opfordrer danskere til at holde sig opdateret, mens der hos brancheorganisationen Rejsearrangerører i Danmark påpeges, at når myndighederne ikke fraråder afrejse, kan man stadig tage afsted.

Overfor TV 2 understreger brancheorganisationen Rejsearrangerører i Danmark, at rejseselskaberne gør, hvad de kan for at give gæsterne nye ophold på hoteller, hvis de ikke kan tage til de bestilte steder for at undgå at sende badegæster til evakueringscentrene.

Hvis man derfor vælger at tage hjem før tid - altså før rejsen er slut, afbryder man selv sin rejse, lyder det fra brancheorganisationen. Det betyder, at man selv står for de udgifter forbundet med hjemrejsen - og man får ikke hjælp af selskabet i den situation.

Rejseselskabet TUI har aflyst alle fly til den græske ferieø til og med fredag. Flere andre selskaber har også gæster, der er påvirket af evakueringerne.

Mere end 19.000 mennesker er blevet evakueret som følge af de voldsomme naturbrande på Rhodos.

