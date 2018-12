Velkommen til B.T.'s morgennyheder. Her kan du læse de nyheder fra ind- og udland, der er tikket ind i løbet af natten.

Mindst tre personer er dræbt nær julemarked i Strasbourg

Mindst tre er dræbt og 12 såret i et skyderi tirsdag aften midt i den franske by Strasbourg. Myndighederne har indledt en menneskejagt efter gerningsmanden, der fortsat er på fri fod. Den formodede gerningsmand skal have været i fransk politis søgelys gennem længere tid. Læs mere her

Huawei-chef må skifte pas ud med fodlænke i Canada

Finansdirektøren for den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou, er blevet løsladt mod kaution i Canada. Det sker under skrappe betingelser frem mod en mulig udlevering til USA. Trump vil dog ikke tøve med at blande sig i sagen, hvis det er nødvendigt for en handelsaftale med Kina.

Dansk statsborger er udleveret til Rwanda for folkedrab

En dansk-rwander er blevet udleveret til Rwanda, hvor han er anklaget for at have deltaget i folkedrabet i 1994. Det skriver avisen The Star, der citerer rwandiske myndigheder. Udleveringen af den 51-årige danske statsborger sker, efter at Østre Landsret 21. september gav grønt lys.

Ligestillingsminister vil have flere dømt for voldtægt

Alt for få bliver dømt for voldtægt. Det er udmeldingen fra ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der vil have ændret straffelovens paragraf om voldtægt. Det skriver avisen Danmark. Ministeren vil gøre blandt andet anmeldelses- og retsprocessen lettere.

Trump nægter at fordømme kronprins for Khashoggi-drab

Selv om meget peger på, at den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, var involveret i drabet på den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi, så vil den amerikanske præsident ikke fordømme ham. Det siger Trump i et interview med nyhedsbureauet Reuters trods pres fra republikanske senatorer.

Pape vil stramme kursen for folk dømt for børneovergreb

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil stramme tilgangen til personer, der er dømt for at begå overgreb mod børn. Han foreslår blandt andet, at folk, der er dømt i sådanne sager, fremover skal have forbud mod at få besøg af børn og mod at tage kontakt til børn.

USA fordømmer Pakistans behandling af religiøse mindretal

Det står skidt til med religionsfriheden i Pakistan. Det mener USA, som har føjet den muslimsk-dominerede nation til en liste over lande, der krænker individers ret til at dyrke deres tro. Der har længe været bekymring over Pakistans behandling af blandt andet kristne mindretal.

Forskere vil sætte data bag bekymring for plastik i havet

Forskere fra fem danske forskningsinstitutioner går sammen i forsøget på at skabe datagrundlag for den kolossale bekymring, de oplever, at folk har for plastik i verdenshavene i forhold til forurening. For der er alt for lidt viden om, hvad det egentlig betyder for dyr og mennesker.