I Storbritannien er en stor menneskejagt i gang.

Politiet leder efter den 25-årige Habibur Masum, der er mistænkt for et bestialsk drab i byen Bratford lørdag eftermiddag. Han er efterlyst med fotos og beskrives om »asiatisk«, som i Storbritannien typisk dækker over briter med oprindelse i eksempelvis Indien, Pakistan og Bangladesh.

Offeret var en 27-årige mor, der stod med en barnevogn med en kun fem måneder gammel baby, skriver flere britiske medier herunder Mirror.

Hun fik fire stik i halsen og blev efterladt dødelig såret på gaden i et område med masser at butikker, mens gerningsmanden flygtede.

25-årige Habibur Masum mistænkes for at drab begået ved højlys dag i byen Bratford i Storbritannien. Foto: West Yorkshire Police Vis mere 25-årige Habibur Masum mistænkes for at drab begået ved højlys dag i byen Bratford i Storbritannien. Foto: West Yorkshire Police

Da det var midt på dagen, var der adskillige, som ufrivilligt blev tilskuere til drabet.

Avisen The Sun har talt med en lokal grønthandler, Geo Khan, som fandt kvinden. Han kunne se stiksårene på halsen og forsøgte at give hende hjertemassage indtil ambulancefolkene kom.

»Der var masser af blod, og jeg tjekkede hende for en puls, men kunne ikke finde nogen,« er han citeret for at sige.

Politiet har offentliggjort fotos af Habibur Masum. Både overvågningsvideoer og et politifoto.

»Vi har brugt mange ressourcer på at følge op på en række spor for at finde Habibur Masum, men på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor han befinder sig,« siger chefpolitiinspektør ved politiets drabsafdeling i West Yorkshire, Stacey Atkinson, til Mirror.

Politiet skulle angiveligt have fundet gerningsvåbnet.

Motivet for drabet er pt. ukendt.