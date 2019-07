Der er ingen tvivl om, at idealerne for den perfekte mand har ændret sig over de senere år.

Kampen for ligestilling mellem køn har påvirket rollefordelingen, og det fremstår også tydeligt i en meningsmåling.

Det er Megafon, der for Politiken har forhørt sig, hvad der bør høre til nutidens idealer for manderollen.

Og her tegner der sig et klart billede.

Hele 50 procent mener nemlig, at 'en mand skal tage aktiv del i pasningen af børn i familien'.

Det passer fint sammen med en ny undersøgelse fra Rockwoolfonden, som viser, at fædre bruger dobbelt så meget tid på deres børn sammenlignet med for 20 år siden.

Fædre bruger i gennemsnit to timer og 15 minutter om dagen på deres børn.

Til Politiken forklarer Svend Aage Madsen, der er mandeforsker og forskningsleder på Rigshospitalet, at mænd er lige så gode til at tage sig af børnene som kvinder.

Hvilke udsagn, mener du, bør høre til nutidens mandeidealer?

»Masser af undersøgelser har vist, at i det øjeblik, en mand får eneansvaret for børn, så gør han alle de ting, kvinder altid har gjort. Moderne forskning i evnen til indlevelse og tilknytning til børnene viser også, at den, der tager sig af børnene, udvikler de kompetencer,« siger Svend Aage Madsen.

De adspurgte i meningsmålingen må godt sætte kryds ud for flere ting, og derfor er der andre svar, som også har en høj procentsats.

Eksempelvis er der 41 procent, som svarer, at der slet ikke bør opstilles idealer for mandens rolle.

38 procent af de adspurgte mener, at mænd bør kunne tale om deres følelser.

Men idealer, som tidligere har stået meget højt på listen, er nu helt nede i bunden.

Det sætter endnu en streg under, hvordan rollerne har ændret sig.

Eksempelvis er idealer som 'en mand skal tjene mindst lige så meget som sin partner', og 'en mand skal generelt tage initiativ seksuelt' helt nede på fem og syv procent.

Det er dog stadig ikke helt uvæsentligt at være praktisk anlagt. Det udsagn har 29 procent krydset af ved.