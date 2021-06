Torsdag besluttede Retten i Glostrup at konfiskere en 34-årig kvindes bil – selvom hun ikke har brudt loven.

Kontroversielt vil nogle mene, men tre ud af fire danskere bakker op om loven mod vanvidsbilisme.

Det viser en meningsmåling lavet af YouGov på vegne af B.T.

Det var kvindens 36-årige kæreste, der havde ført bilen, da politiet stoppede den.

Vanvidsbilisme: De nye regler Fra 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særligt grove færdselsforseelser. En af følgende skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Han havde kørt 108 km/t. i en byzone og dermed overskredet fartgrænsen med 100 procent.

Ny lovgivning, der trådte i kraft 31. marts, klassificerer det som vanvidskørsel, og giver politiet beføjelse til at beslaglægge køretøjet.

Bilen skal nu sælges på politiauktion, hvor profitten vil gå til staten - også selvom den 36-årige kvinde ikke har brudt loven. Og det er helt fint ifølge danskerne.

Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov på vegne af B.T.

Sådan spurgte vi Fra og med 31. marts i år har politiet kunne politiet beslaglægge det køretøj, som er brugt til vanvidskørsel, også selv om det ejes af en anden end føreren – fx en forælder, kæreste eller et leasingfirma. Det er i sidste ende retten, der beslutter, om der skal ske konfiskation. De køretøjer, der kan konfiskeres, er ikke kun biler, men alle motoriserede køretøjer, så det gælder også fx motorcykler. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: ‘Det er rimeligt, at politiet kan beslaglægge og retten siden beslutte, at der skal ske konfiskation af køretøjer brugt til vanvidskørsel’ Helt enig - 62% Delvis enig - 14% Hverken enig eller uenig - 8% Delvis uenig - 6% Helt uenig - 5% Ved ikke - 4%

Her svarer hele 62 procent, at de er enige i rimeligheden i at konfiskere bilen, selvom det ikke er ejeren, der har kørt vanvidskørsel. 14 procent af de adspurgte er delvist enige.

Over tre fjerdedele af de adspurgte støtter altså op om loven, som forsvareren i den konkrete sag, Dorthe Fuglsang, kalder for en krænkelse af den private ejendomsret.

Man har dog endnu ikke solgt en beslaglagt bil i forbindelse med vanvids-loven endnu, da fornævnte sag er den første afgørelse.

Det er i skrivende stund heller ikke sikkert, at sagen ender med dommen i byretten, da den 34-årige kvinde og hendes kæreste ikke har besluttet sig for, om de vil anke dommen til landsretten.

Rigspolitiet kunne den 3. juni oplyse, at 171 biler var blevet beslaglagt med henblik på konfiskation på grund af vanvidskørsel siden skæringsdatoen 31. marts.