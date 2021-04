Justitsminister Nick Hækkerup (S) erkender, at befolkningen slet ikke ser ud til at være enig i regeringens politik på området.

»Men politik handler jo ikke bare om at gøre det, som et flertal i befolkningen gerne vil. Politik handler om at gøre det, man som politiker synes, er det bedste. Og så må folk jo vurdere os på det, og om de synes, det er rigtig eller forkert, at vi sidder i regering,« siger han.

Sådan lyder hans reaktion på en ny meningsmåling, som Epinion har foretaget for DR. Her er danskere blevet spurgt om, hvorvidt der skal indføres et forbud mod rituel omskæring af drenge under 18 år:

73,43 procent svarer ja.

9,99 procent svarer nej.

Resten svarer ved ikke eller vil ikke svare.

Der er altså kun 10 procent, der mener, at omskæring fortsat skal være tilladt.

Socialdemokratiet har ellers sammen med Venstre – Folketingets to største partier – været tydelige om, at man mener det modsatte op til tirsdagens førstebehandling af netop det spørgsmål. Skal omskæring være lovligt i Danmark. Og dermed er der umiddelbart flere for at afvise et forbud,

Nick Hækkerup siger videre til DR, at det mere er hensynet til jøderne i Danmark end til det enkelt barn eller udenrigspolitik, der ligger til grund for holdningen i partiet.

Det har statsminister Mette Frederiksen også tidligere slået fast ved flere lejligheder. I efteråret sidste år skrev hun eksempelvis på Facebook:

'Skal netop Danmark være det første land i verden til at forbyde en central del af den kultur og de ritualer, der hører til det jødiske liv? Og dermed også selv om, det ikke er hensigten – at sende det signal, at jøder ikke er velkomne?' lød det:

'Det mener jeg ikke. Man skal kunne leve et jødisk liv i Danmark. Som man har kunnet det gennem flere hundrede år.'

Også Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har tidligere givet udtryk for, at han har samme holdning.

Det er løsgænger Simon Emil Ammitzbøll, der har stillet spørgsmålet om forbydelsen af omskæring, som Folketinget skal behandle i dag.