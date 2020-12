De coronarestriktioner, der er blevet lagt ned over det danske samfund siden foråret, har endnu ikke omfattet et udgangsforbud.

Men en stor del af danskerne mener, at det kan være en god idé med sådan et forbud, når det kommer til nytårsaften.

Det viser en måling, Megafon har lavet for TV 2 og Politiken, skriver TV 2.

I meningsmålingen har 1.013 deltaget – og af dem har 42 procent svaret 'ja' til, at de mener, der bør indføres et udgangsforbud i Danmark i forbindelse med skiftet til det nye år.

Omvendt svarer 45 procent 'nej' til et udgangsforbud, mens 12 procent svarer, at de er i tvivl.

Af dem, der mener, at der godt kan indføres et udgangsforbud, svarer 15 procent, at det bør træde i kraft fra klokken 01.00 nytårsnat.

Samtidig mener 10 procent, at det allerede bør gælde fra klokken 20.00 selve nytårsaften.

Til TV 2 fortæller Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i immunologi ved Københavns Universitet, dog, at det ikke er nødvendigt med heftigere restriktioner nytårsaften – så længe man husker at følge anbefalingerne om blandt andet ikke at mødes mere end ti sammen og kun mødes med folk, man i forvejen har kontakt med.