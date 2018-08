Menighedsrådet i Holbøl har mistet tilliden til sognets præst, debattøren og forfatteren Kristian Ditlev Jensen, og er derfor trådt tilbage.

»En række forskellige omstændigheder og oplevelser har gjort, at ingen af medlemmerne i menighedsrådet har den grundlæggende tillid til Kristian Ditlev Jensen, som er forudsætningen for et frugtbart samarbejde imellem præst og menighedsråd samt for at kunne bakke op omkring hans præstegerning,« siger den nu tidligere formand for menighedsrådet i Holbøl, Per Møller Ihle, til JydskeVestkysten.

Han og de andre nu tidligere medlemmer ønsker ikke at uddybe, hvad der ligger bag, ligesom provst Kirsten Sønderby heller ikke gør det. Selv beklager Kristian Ditlev Jensen beslutningen, som han stiller sig uforstående over for.

»Jeg blev skilt i marts og efterladt med to spædbørn. Derfor var jeg nødt til at gå på barsel med øjeblikkelig virkning. Derfor kan jeg sådan set godt forstå, at man er skuffet,« siger den 47-årige præst, der tiltrådte i december.

Til efteråret skal der vælges nyt menighedsråd i Holbøl.