Der bliver ikke tale om at oversætte "Øve os på hinanden" til engelsk i Eurovision, fortæller Fyr & Flamme.

Lørdag aften kunne duoen "Fyr & Flamme" lade sig hylde som vindere af Dansk Melodi Grand Prix 2021.

Men selv om der ikke var publikum i DR Byens studie 5 til at klappe og huje, og showet blev holdt i en noget neddroslet form grundet coronasituationen, så er duoen meget glade for sejren.

- Det er fantastisk. Vi kan dårligt nok fatte det, siger Laurits Emanuel, der er den ene halvdel af duoen.

- Det føles lidt som at være forelsket. Man er sådan lidt ved siden af sig selv, fortæller Jesper Groth, der udgør den anden halvdel.

Sangen "Øve os på hinanden" er den første sang på udelukkende dansk, der har vundet det danske melodigrandprix siden 2005.

Og når duoen til maj efter planen skal repræsentere Danmark i Holland ved Eurovision, bliver det også på dansk. Der bliver ikke tale om at oversætte sangen til engelsk, siger duoen.

- Vi er et dansk band, der synger på dansk, og de fleste her i landet har først for nylig fået øjnene op for os, så der er ingen grund til at forurene det, forklarer Laurits Emanuel.

Han mener, det er særligt at synge sit modersmål i den store konkurrence.

- At repræsentere Danmark på dansk skriver sig ind i en ny historie, der er ved at blive skrevet, hvor flere kunstnere begynder at komme tilbage med deres nationalsprog og vise det som postkort fra deres land.

- Det synes vi, er virkelig charmerende, og det vil vi gerne være med til, siger Laurits Emanuel.

Sidste gang, Danmark havde en dansk sang med i Eurovision var i 1997 med Kølig Kajs "Stemmen i mit liv".

Hvad der skal ske frem mod maj, hvor duoen forhåbentlig skal på scenen i Eurovision, ved de ikke meget om endnu.

- En dag ad gangen. Der bliver revet og flået i os, men forhåbentlig ikke mere end vi kan holde til. Det er jo det her, vi har ønsket. Første skridt bliver noget med nogle flybilletter, siger Laurits Emanuel.

Sidste år blev Eurovision aflyst grundet coronapandemien, men arrangørerne bag showet holder indtil videre fast i, at det bliver afholdt i år.

Og uanset hvad, så har duoen med den danske sejr opnået noget, de kun turde drømme om.

- Vi har jo ikke været med alle mulige andre år ligesom Keld Heick, så det her var bare en kæmpe, kæmpe oplevelse, siger Jesper Groth.

- Det er en tid med "hvad nu hvis" og på den måde lidt krigstilstandsagtigt, så vi må tage en dag ad gangen og prøve at have det rart.

/ritzau/