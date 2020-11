Misundelse er en grim ting, siger man.

Og nu har den grimme følelse stukket snuden frem i Slagelses Kommune. Måske ikke helt uden grund.

Kommunen har nemlig valgt at belønne mellemlederne i kommunens hjemmepleje og plejecentre med en ekstra uges ferie, fordi de har været spændt hårdt for under corona-epidemien.

»Det er dem, der får hjemmeplejen og plejecentre til at fungere. Og det er fordi, de har arbejdet så meget, som de har. De får ikke overtidsbetaling som for eksempel dem, der arbejder i hjemmeplejen på overenskomst får det,« siger sundheds- og ældrechef i Slagelse Kommune Charlotte Kaaber til TV 2 Øst.

(ARKIV). Medarbejdere i plejesektoren har haft ekstra travlt under corona-epedemien. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere (ARKIV). Medarbejdere i plejesektoren har haft ekstra travlt under corona-epedemien. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Men den beslutning har vakt forargelse blandt flere medarbejdere.

De får nemlig ud over almindelig overenskomstmæssig overarbejdsbetaling en æske med fire chokolader som tak for den ekstraordinære indsats, de har leveret under coronakrisen.

»Det er ikke ok, for vi har kun fået fire stykker chokolade som tak, men vi sætter altså vores helbred på spil og passer vores arbejde, og vi gør en dyd ud af at gøre det, selv om vi har borgere, som har den her sygdom. Ingen har lyst til at få den her sygdom, men vi kan jo ikke sige nej til at udføre vores arbejde,« siger hjemmehjælper Mascha Hvidtfeldt til TV 2 Øst.

Charlotte Kaaber forstår ikke kritikken, da mellemlederne ikke blive kompenseret for skæve arbejdstider, som de menige medarbejdere gør.

Men i FOA, som organiserer sosu’er i ældre- og plejesektoren, har sektorformand Torben Klitmøller Hollmann fuld forståelse for medarbejdernes vrede.

»Det her handler ikke om, om chefer fortjener det eller ej. Det handler om, at det er et megadårligt signal at sende, når frontpersonalet har knoklet røven ud af bukserne, og så ikke får noget for det,« siger han.

Lørdag kom det frem, at en afdeling på Bispebjerg Hospital i København fordelte en corona-pulje på 250.000 kroner i bonus til afdelingens mellemledere.

Også her medførte bonussen frustration blandt de menige medarbejdere.