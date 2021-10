Vi kender det allesammen. Man tænder computeren, går ud og henter en kop kaffe og når man kommer tilbage, bliver man mødt med en blå skærm og en fejlmelding.

Men søndag aften var det ikke bare hjørnecomputeren på kontoret, der viste en fejlmelding. Det var den store lysreklameskærm på toppen af en af hjørnebygningerne ved det trafikerede kryds Urbansgade og Vesterbro, der fejlmeldte – til skue for hele Aalborg.

Og det var ikke et problem, der løste sig selv. For mandag morgen har trafikanterne på den særdeles trafikerede Vesterbro fået selvsamme fejlmelding ind gennem forruden på bilen.

»Det er en teknisk fejl, der formentlig skyldes et kortvarigt strømudfald,« fortæller Jette Stagsted fra rejsebureauet Euro Tourist, der ejer den 20 kvadratmeter store LED-skærm i hjertet af Aalborg, hvor også andre virksomheder kan købe sig til reklameplads.

Allerede søndag aften var den gal med skærmen. Vis mere Allerede søndag aften var den gal med skærmen.

Først ud på formiddagen mandag blev fejlen rettet, efter at B.T. havde henvendt sig til rejsebureauet. Og løsningen var et værktøj fra den øverste og allermest nedslidte skuffe for IT-løsninger.

»Det var en simpel genstartning, der skulle til,« forklarer Jette Stagsted.

Det er ikke første gang, at Euro Tourist oplever udfordringer med LED-skærmen. Sidst det skete var i november 2020.

»Det har noget at gøre med regn og blæst. Teknikken er ret udsat oppe på taget. Men der er heldigvis lang tid imellem, at vi oplever det,« forklarer Jette Stagsted.

I øjeblikket kører der flere forskellige reklamer i rotation på skærmen. Og de kan nu se frem til at få lidt længere reklametid som kompensation for udfaldet.

»Det er noget, vi tager med et smil. Vi har endnu ikke oplevet, at vores kunder har reageret på fejl på skærmen,« slutter Jette Stagsted.

Den famøse reklameskærm er placeret kort efter Limfjordsbroen og for enden af gågaden i Aalborg, hvilket gør, at mange bilister, cyklister og gående bliver mødt af reklamen på daglig basis. Ifølge rejsebureauets hjemmeside passerer der dagligt 25.000 biler, 2.100 cyklister og 1.600 busser henover Limfjordsbroen.