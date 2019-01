Landet over kan internetkunder hos forskellige selskaber berette om en forbindelse, der er fordampet som dug for solen.

Både Stofa- og Oyster kunder ser ud til at være ramt. Værst ser det imidlertid ud for Kviknet-kunder, som heller ikke holder sig tilbage på hverken Facebook eller Twitter.

Ifølge internetudbyderen, der lever 'fast and easy internet connections', skyldes problemet en strømafbrydelse hos GlobalConnect, som er underleverandør til Kviknet.

Er du én af dem, som har mistet internetforbindelsen? Så skriv til os på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Sorø, Amager, Stenløse og Målev er blot en lille håndfuld af de steder, hvor folk oplever internetnedbrud.

Omkring kl. 20.00 skrev Kviknet følgende til deres frustrerede søndags-streaming-afbrudte kunder:

'Vi oplever lige nu et omfattende problem i vores netværk, som rammer en stor del af vores kunder og vores infrastruktur.'

De fortæller samtidig, at de arbejder på at få løst problemet, og at 'de beklager de gener, det medfører for vores kunder.'

De meddeler i samme Facebook-opslag, at strømmen netop er kommet igen, og at de er ved at starte alle systemerne op. Kviknets hjemmeside, som også har været nede, er nu også oppe igen.