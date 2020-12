Den enkelte familie må vurdere, om man skal holde jul med betydeligt færre personer end normalt. Familierne bør også overveje om traditionen med, at mange rejser ud fra København og hovedstadsområdet for at holde jul andre steder i landet er den rigtige måde at håndtere julen på, siger direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum.

- Det er op til den enkelte familie at overveje, om det der den helt rigtige måde at gøre det på, siger Henrik Ullum.

Der er med andre ord ikke noget påbud fra myndighederne om, at man ikke må rejse på tværs af regionerne for at holde jul sammen.

Artiklen opdateres...