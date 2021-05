Fra og med i dag er det muligt for private leverandører at tilbyde frivillige vacciner fra AstraZeneca eller Johnson & Johnson.

Og interessen er stor, lyder det fra Practio, som forventes at vinde udbuddet.

Onsdag havde knap 2.000 danskere skrevet sig op til at blive vaccineret med en af de af Sundhedsstyrelsen skrottede vacciner, og siden er køen vokset yderligere.

»Vi har været nødt til at aktivere 50 ekstra servere for at håndtere den enorme trafik, der har været på hjemmesiden,« siger medstifter af Practio Jonas Nilsen til TV 2.

Han forventer, at Practio allerede i denne uge kan gå i gang med de obligatoriske lægekonsultationer.

Her skal de interesserede gøres opmærksomme på risikoen for meget sjældne, men alvorlige bivirkninger ved vaccination med AstraZeneza eller Johnson & Johnson.

Practio regner med at kunne vaccinere omkring 10.000 om dagen inden længe.

Firmaet er i fuld gang med at rekruttere læger til at stå for konsultationerne og sygeplejersker til at give vaccinerne.