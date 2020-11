Fødevarestyrelsen advarer om to typer mel og sesamfrø, som er solgt i hele landet.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om Amo Stenalderbrød og Kornkammeret Økologisk sesamfrø.

Producenten Lantmännen Cerealia tilbagekalder produkterne, fordi der er risiko for, at de har et for højt indhold af pesticidrester.

Derfor kan DTU Fødevareinstituttet ikke udelukke, at der er en sundhedsmæssig risiko ved at spise fem.

De to varemærker er solgt i Coop-butikker i hele landet.

Advarslen gælder de nævnte produkter og gælder for samtlige holdbarhedsdatoer.

Forbrugerne rådes til at smide mel og frø ud eller at levere det tilbage til den butik, hvor det er købt.

Det er ikke mere end en uges tid siden, at Fødevarestyrelsen tilbagekaldte sesamfrø-produkter fra Valsemøllen. Også den gang var problemet et for højt indhold af pesticidrester.