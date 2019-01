Det er med garanti modbydelige scener.

Alligevel er det vanskeligt at få sat en stopper for delingen af den video, som angiveligt viser drabet på en af de to veninder, Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland, der mistede livet i Marokko den 17. december sidste år.

Videoen florerer på de sociale medier, og selvom både dansk og norsk politi har forsøgt at begrænse spredningen, har også flere børn og unge set den.

Deriblandt elever på Vejgård Østre Skole i udkanten af Aalborg, hvor ledelsen i dag samlede eleverne fra syvende og ottende årgang for tale om videoen. Det oplyser DR P4 Nordjylland.

I en besked sendt ud til forældrene på skolen forklarer skoleleder Jesper Saugstrup Jensen, at det har været nødvendigt, da flere elever har set videoen.

Og den beslutning bakker forælder og formand for skolebestyrelsen Michael Klitgaard Mikkelsen op om.

»Jeg synes, det er forfærdeligt, at videoen overhovedet er blevet delt. Det skulle den jo slet ikke have været, og jeg mener egentlig, at det var bedst at tie den ihjel.«

»Men når den først er ude, og der er et stort antal, der har set den, så synes jeg, det er fornuftigt, at man tager dialogen og snakker lidt etik og moral, og om hvad der sker på videoen. For jeg tror hverken, det er første eller sidste gang, det sker,« siger han.

I forbindelse med sagen har skolen været i kontakt med forvaltningen på Aalborg Kommune, der har rådgivet skolerne om, hvordan de skal forholde sig til videoen.

Her har anbefalingen været, at man i første omgang skulle passe på med at gøre et stort nummer ud af det, da det kan risikere at intensivere interessen for at se videoen blandt eleverne.

Men når der er mange, der har allerede set den, så er det en anden sag, mener Michael Klitgaard Mikkelsen.

»Er det kun nogle få elever, der har set eller har kendskab til videoen, så er det, hvad det er. Men når der først er flere, som har set den, og måske et mindretal, der ikke har, så skaber det også et pres på resten af eleverne.«

»For at fjerne det pres synes jeg, det er fornuftigt at sikre, at vi får det lukket ned, så det ikke fortsætter,« siger Michael Klitgaard Mikkelsen, der selv har en datter i fjerde klasse.

Hvis hun skulle få tilsendt videoen på sin telefon, er han ikke i tvivl om, hvad han ville gøre.

»Jeg ville selvfølgelig tage en snak med hende om det og sige, at man ikke behøver at se det eller dele det, men at man skal slette det. Alt er ikke fornuftigt, fordi man får det fra en ven på ens telefon,« siger han.

Hvis dit barn har set videoen, så anbefaler Børns Vilkår, at du sætter dig ned og taler med dit barn om det, da den er meget ubehagelig.

De danske og norske veninder var på ferie, da de på brutal vis blev slået ihjel i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene.