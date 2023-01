Lyt til artiklen

Det var 13 meget forvirrede labradorer, der kort før jul havnede på Nordjyllands Internat.

Og lige da de var ankommet, fik personalet på internatet en kæmpe overraskelse.

Den ene af de 13 labradorer var drægtig, og kort tid efter den ankom på internatet, fødte den tre hvalpe, der kom til at hede Daisy, Diana og Ditlev.

Så der var både små nyfødte hundehvalpe og hunde, der var stressede og nervøse på internatet.

Her ses en af de 13 labradorer på Nordjyllands Internat. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

»I Nordjylland var hundene meget nervøse og stressede. De 13 labradorer kom i alderen fire måneder til to år. Hvalpene var nysgerrige og åbne, men de voksne var noget mere mistroiske,« siger Søren Krogsgaard, der er pressechef hos Dyrenes Beskyttelse.

Labradorerne har simpelten levet et isoleret liv uden kontakt med folk.

»Disse hunde har gået sammen på et landsted, hvor de ikke har haft meget kontakt med andre mennesker end deres tidligere ejer,« siger Søren Krogsgaard.

Allerede to dage efter var den gal igen.

Her ses et par af mindste hvalpe, der er blevet indleveret på internattet. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

16 hvalpe af racerne boxer, labrador og schæfer blev indleveret på Brande Internat.

Også disse hunde kom fra et hjem, hvor opgaven med så mange hunde var vokset ejerne over hovedet.

Ejerne har havde ikke længere overskud til at træne og aktivere hundene.

I den ene sag kontaktede ejerne selv Dyrenes Beskyttelse, og i den anden sag var det en bekymret person, der henvendte sig til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral.

Heldigvis er det gået ret godt med at skaffe nye hjem til stor del af hundene.

Alle tre hvalpe, der blev født på Nordjyllands Internat, og deres mor er nu hos en plejefamilie, oplyser Dyrenes Beskyttelse.

Status på de andre labradorer er, at fem har fået nye hjem, så der er nu otte tilbage på Nordjyllands Internat.

»Der skulle startes forfra med stort set alt, da hundene flyttede ind i Nordjylland. I første omgang blev alle dyrlægetjekket, og heldigvis var deres fysiske tilstand fin,« siger Søren Krogsgaard og tilføjer:

»De håndterede dyrlægetjekket ok, hvor de stod helt stille og afventede, hvad der skulle ske. Der har altså ikke været noget aggressiv adfærd, blot meget forvirrede og stressede.«

I forhold til de 16 hvalpe, der havnede på Brande Internat, er det gået rigtig godt med at finde nye hjem.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse har 11 af hvalpene allerede fået nye hjem, mens der er lavet aftaler om, at de fem resterende hvalpe efter lidt mere tid på internatet kan hentes af deres nye ejere.