Der står cykelstier øverst på aarhusianernes ønskelister.

Det viser det seneste cykelregnskab fra Teknik og Miljø i kommunen, der hvert andet år afdækker, hvordan det står til med aarhusianernes cykelvaner.

Det har kommunen lyttet til, siger de, så nu er der nye cykelstier på vej i tre oplandsbyer i 2022 - håbet er, at det skal få flere til at hoppe på jernhesten.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Dagligt føler cyklisterne sig nemlig generet af, at der mangler særskilt plads til de tohjulede på vejene.

I alt etableres der 7,8 kilometer ny cykelsti, som skal gøre det endnu nemmere og mere sikkert at komme rundt på cykel uden for Ringvejen, lyder det fra kommunen.

»Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at vælge cyklen, så vi får en grønnere kommune og gør noget ved trængslen på vejene. Vi ved, at det har stor betydning ude i lokalsamfundene, at der er gode cykelforbindelser, hvis flere skal hoppe fra bilen og over på to hjul,« siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, og fortsætter:

»Næste skridt bliver nye cykelstier i Kasted, Borum og Solbjerg, som alle bliver anlagt i 2022, og så håber jeg, at byrådet vil være med til at give det ekstra nøk ved næste budgetforlig, så vi kan levere endnu mere på de mange borgerønsker, der løbende kommer ind.«

Her bliver der lavet ændringer. Foto: Aarhus Kommune Vis mere Her bliver der lavet ændringer. Foto: Aarhus Kommune

De nye cykelstier etableres mellem Kasted og Søftenvej i Aarhus N, mellem Borumvej og Viborgvej i Aarhus V og mellem Solbjerg og Tranbjerg i Aarhus S.

De adspurgte cyklister nævner i cykelregnskabet også, at der skal kigges på trafiksikkerheden. Særligt føler de sig udsatte i farlige kryds.

Næste år prioriterer kommunen derfor blandt andet at se på flere af lyskrydsene på Vestre Ringgade og andre trafikerede steder, hvor der dagligt er rigtig mange cykler, lyder det fra rådmanden.

I 2022 bliver der blandt andet lavet forbedringer i krydset Marselis Boulevard/Skanderborgvej, krydset Viborgvej/Ringkøbingvej, rundkørslen på Christian X’s Vej, en del af strækningen på Vestre Allé og på Vestre Ringgade.

Ændringerne tæller både større og mindre ombygninger og tiltag, der skal øge sikkerheden og skærpe opmærksomheden for både bilister og cyklister.