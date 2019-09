Der bliver født færre børn i verden lige nu, end tilfældet har været de seneste mange år.

Det betyder, at over halvdelen af verdens befolkning lige nu bor i et lavfertilitets-land, hvor fertilitetsraten er på under 2,1 barn pr. kvinde.

Tallet 2,1 barn er nødt til at opretholdes, hvis det nuværende befolkningstal i verden skal blive, som det er.

Niels E. Skakkebæk og Ayo Wahlberg, der begge er professorer ved Københavns Universitet, mener, at den lave fertilitet er ved at udvikle sig til en eksistentiel trussel.

Hver famte mand i Danmark får ingen børn. Foto: NILS MEILVANG

Truslen kommer, fordi de negative tal ser ud til at fortsætte, hvis man ikke reagerer. Det kan på sigt medføre underbefolkning i verden. Det skriver de to professorer iet debatindlæg i Politiken.

Derfor opfordrer de to professorer til at samle et stærkt internationalt forskningsnetværk, så man kan udvikle nye metoder til udredning af alle aspekter af ultralav fertilitet.

Lande som Tyskland og Japan har i de seneste 50 år oplevet en halvering af fødselstallene.

I Kina blev der født to millioner færre børn i 2018, end der gjorde i 2017.

To professorer ved Københavns Universitet frygter underbefolkning i verden, hvis udviklingen med en lav fertilitetsrate forsætter. Foto: THOMAS SJØRUP

Ifølge Politiken savner man en forklaring på, hvorfor fødselstallene pludselig falder så meget.

Mange forskellige ting kan være årsagen til udviklingen. F.eks. vælger nogle mennesker at fravælge børn grundet klimabekymringer.

Skakkebæk og Wahlberg forstår godt, hvis man har svært ved at forstå, hvorfor udviklingen i antallet af nyfødte børn er negativ i en tid med så mange menneskeskabte klimaproblemer.

De slutter med at sige, at det kun er forskningssamarbejde af høj international klasse, der kan sørge for, at vores efterkommere ikke kommer til at leve i et samfund med uønsket underbefolkning.