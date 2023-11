Mundbind, håndsprit og test, test og atter test.

Vi har næsten allerede glemt det, men coronaen er her stadig, og faktisk stiger smitten lige nu i det danske samfund.

Det skriver TV 2, som refererer til nye tal fra Statens Serum Institut.

Undersøgelser af spildevandet viser, at der de seneste tre uger har været en 'meget kraftig stigning' i koncentrationen af coronavirus i spildevandet.

»Vi kan også se, at der er en stigning i antallet af positive prøver, ligesom der er en lille stigning i antallet af indlæggelser på grund af coronavirus. Det tyder alt i alt på, at antallet af tilfælde nu er stigende,« siger Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder hos Statens Serum Institut, til tv-kanalen.

Det er dog værd at bemærke, at selv om smitten stiger, så sker den fra et meget lavt udgangspunkt.

Og smitten er stadig på et lavt niveau i forhold til tidligere år med coronavirus.

Det interessante er også, at den sjældne variant BA. 2.86.1 også stiger.

Det er en variant, forskerne holder særligt øje med, fordi dens mutationer adskiller sig markant fra det, vi har set tidligere.

Heldigvis ser det ikke ud til, at BA. 2.86.1 bryder nemmere gennem immunforsvaret end andre varianter.

Den skulle heller ikke give et anderledes sygdomsbillede.

Hvorvidt vaccinerne beskytter mod den, er forskerne ved at undersøge, men umiddelbart tyder det på det.