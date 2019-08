Brian Nielsen har ikke andet end godt at fortælle, når han skal beskrive sin golf-ven Lars Larsen.

De to spillede turneringer sammen i Himmerland, og det var altid en fornøjelse, når den hårde bokser spillede med erhvervsmanden med de bløde dyner.

»Jeg husker ham som en meget positiv mand og en god forretningsmand,« fortæller en tydeligt rørt Brian Nielsen.

Han fortæller, at det især var svært at holde tårerne tilbage, da Lars Larsens ældste barn, sønnen Jacob Brunsborg holdt tale i kirken.

Kronprinsens blomsterkrans i kirken. T Foto: Nikolai Linares



»Hans søn holdt en rigtig flot tale,« sagde bokseren, da B.T. talte med ham udenfor Sejs-Svejbæk kirke torsdag eftermiddag.

I det hele taget var de forskellige taler flotte, sagde han. Det var allerede inden bokseren gik ind i kirken, at han var berørt af situationen.

Til hverdag bor Brian Nielsen i Spanien, men han var dog ikke rejst hele vejen fra Sydeuropa. Han er i Danmark for tiden og havde i stedet taget turen fra Køge.

Til spørgsmålet om hans bedste oplevelse med Lars Larsen forklarede Brian Nielsen, at det var forrige år, de var i Himmerland for at spille golf.

Tidligere landsholdsspiller Ebbe Sand ankommer. Foto: Nikolai Linares

Han forklarer, at de begge lå i den gode ende, og at det var hyggeligt at tale med Dyne-Larsen.

»Det var et stort tab for Danmark, da vi mistede ham. Han var en god fyr,« siger Brian Nielsen.

Inden interviewet må han indrømme, at det er svært at snakke om sin tidligere gode bekendte uden at blive berørt af situationen.

Lars Larsen interessede sig meget for sport, og ved bisættelsen kunne man se tidligere fodboldspiller Ebbe Sand, Elitechef for Parasport Danmark Michael Møllgaard og flere af folkene fra fodboldklubben Silkeborg IF.

Desuden havde kronprinsen sendt en stor krans. De to har også spillet golf sammen ved flere lejligheder.

Efter bisættelsen fik Brian Nielsen hilst på flere han kendte, som havde deltaget i det sidste farvel til Lars Larsen. Erhvervsmanden blev kun 71 år gammel og døde efter en kortere sygdomsperiode, hvor han kæmpede mod kræften.