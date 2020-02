Der er sket en meget alvorligt færdselsulykke ved Rødhøj, der ligger lige øst for Asnæs.

Her er to personbiler kørt frontalt sammen, da den ene foretog en overhaling. Ulykken er sket ved »en ret voldsom hastighed« på landevejen, og en mand er afgået ved døden, mens en kvinde og et barn er kommet slemt til skade.

Det fortæller vagchef ved Midt-og Vestsjællands Politi, Lars Galasz, der også beretter, at en person muligvis er stukket af fra stedet.

»Ulykken opstår, da en af de to biler foretager en overhaling og støder frontalt sammen med den modkørende, hvori en mand er afgået ved døden, mens en kvinde og et barn er kommet slemt til skade,« siger Lars Galasz.

En person fra den bil, der forårsagede ulykken, er forsvundet.

»Der er en mand, der er stukket af fra den bil, der forårsagede ulykken. Vi leder efter ham med hunde i området,« siger Lars Galasz.

Han fortæller desuden, at området vil være spærret en rum tid.

Meget alvorligt færdselsuheld ved Asnæs (Rødhøj). Foto: presse-fotos.dk Vis mere Meget alvorligt færdselsuheld ved Asnæs (Rødhøj). Foto: presse-fotos.dk

»Vi har spærret Rødhøj, og vejen vil være spærret i hvert fald frem til kl. 21,« lyder det fra Lars Galasz.

Han fortæller også, at en bilinspektør netop er ankommet til stedet for at undersøge køretøjerne.

Politi, beredskab og flere ambulancer er sendt til ulykkesstedet, hvor der ifølge mediet er meldinger om, at der er fastklemte. Der er ligeledes en lægehelikopter på stedet.

Politiet beder desuden folk om at gøre plads til redningsindsatsen.

Opdateres...