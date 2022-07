Lyt til artiklen

Jesper Theil Thomsen, som er medstifter af Soundboks, har i den grad måttet lægge ører til meget.

År efter år, når solen titter frem, og vejret tillader, at man opholder sig udendørs, er der nemlig flere og flere, som ynder at tage de populære højttalere med sig. Til stor frustration for mange, der bliver generet af de høje toner.

Så meget, at de bastunge anlæg hvert år sparker gang i debatten. Men er det virkelig nødvendigt at forbyde den slags? Ikke hvis du spørger medstifteren.

»Jeg synes, det er enormt ærgerligt, når der er nogen, der bliver forstyrret af Soundboks. Der er ingen, der fortjener at være tvangsindlagt til techno,« fortæller Jesper Theil Thomsen til B.T. og fortsætter:

Administrerende direktør og medstifter af Soundboks Jesper Theil Thomsen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Administrerende direktør og medstifter af Soundboks Jesper Theil Thomsen. Foto: Linda Kastrup

»Men hvis vi reelt set skal løse problematikken, og ikke bare flytte den, så skal vi også sørge for at lave nogle nye tilbud til de unge, som gerne vil være sammen og spille musik.«

Det er hans håb, at dialogen kan blive taget ud fra et løsningsorienteret perspektiv, for han kan ikke forestille sig, at Soundboks' brugere spiller musikken med henblik på at være til gene.

Det ændrer dog ikke på, at rigtig mange danskere de seneste år har givet udtryk for, at de bliver forstyrret af de mange anlæg på gader og stræder. Én af dem er 31-årige Rikke Bergmann, der for nylig beskrev til B.T., at det – ifølge hende – bliver »uudholdeligt for alle andre«, når der spilles høj musik i gadebilledet.

»Det er klart, at hvis nogen bliver generet gennem en længere periode et specifikt sted, så kan forbud godt være en sidste udvej. Det er ikke, fordi vi er lodret imod det, så længe problematikkerne er tilpas store, og der er blevet taget andre midler i brug for at løse det, og de ikke har virket,« lyder det fra Jesper Theil Thomsen.

Hans forslag på en løsning er blandt andet, at man udvælger nogle særlige områder, hvor det er tilladt at skrue op for musikken og spille op til dans med Soundboks.

Selv forsøger de da også fra virksomhedens side at gøre kunderne opmærksom på at huske at tage hensyn til andre. Eksempelvis ved hjælp af guidelines, push-notikationer i deres app og med et kort over Københavns Kommune, der viser, hvor man ikke skal spille, hvis man ikke vil genere.

»Det, vi prøver at gøre, er at indgå en dialog med vores kunder om, at det er vigtigt at huske, at der også er andre menneske omkring en, og ikke alle fester behøver være på maks.«

Kunne en løsning ikke være at sørge for, at Soundboks bare ikke kan spille så højt?

»Nej, det ser vi ikke som en løsning, for der er mange tifælde, hvor du har brug for den volumen, som en Soundboks kan levere. Lad os sige, du skal holde en rund fødselsdag og skal spille 100 mennesker op til dans: Så har du brug for den volumen,« forklarer Jesper Theil Thomsen.

»Man skruer jo heller ikke bilernes hastighedsgrænse ned til 50, bare fordi der er nogle, der kommer til at køre for hurtigt inde i byen. Den skal kunne køre 110 eller 130, for det har man brug for på motorvejen. Men præcis, som man ikke skal køre 110 kilometer i timen inde i byen, skal man heller ikke spille på 11 på Islands Brygge på en soundboks. Det er et misbrug af produktet.«

Har du nogensinde selv oplevet at blive generet af en Soundboks?

»Ja, det har jeg da helt sikkert. Uden tvivl. Men så gjorde jeg det, at jeg spurgte, om de ikke ville skrue lidt ned, og blev mødt af 'jo, selvfølgelig!' – som jeg tror, man vil blive i mange tilfælde.«