Michael Listov-Raunkjær, der er én af medstifterne af Grillen Burgerbar, har valgt at forlade virksomheden.

Det sker omkring et år efter, at selskabet bag Grillen Burgerbar, Grillen Group ApS, måtte præsentere det første underskud i et regnskabsår nogensinde.

Flere restaurantåbninger landet over samt en utrolig varm sommer i 2018 havde fået det samlede resultat ned i røde tal.

Michael Listov-Raunkjær skabte Grillen Burgerbar i 2013 sammen med brødrene Thomas Rasmussen og Steffen Herbst-Rasmussen.

Foto: Anne Bæk

Michael Listov-Raunkjær siger, at hans fratrædelse er sket helt udramatisk.

Michael Listov-Raunkjær er drevet af iværksætteriet, og det er det, han synes er spændende.

Kæden er nu et sted, hvor det handler om at drifte forretningen. Det skriver finans.dk .

Direktør i Grillen Group ApS, Thomas Rasmussen, fortæller til finans.dk, at det nuværende regnskabsår ligeledes vil medføre underskud. Han tilføjer dog, at man set gode tendenser det seneste halve år.

Restauranter i hele landet

Kædens første burgerbarer var i København på Nørrebro, Amagerbro og Christianshavn.

Siden da har kæden udvidet til Vesterbro, Aarhus, Aalborg, Herning og Vejle.

Henover sommeren har kæden fået en kapitalforhøjelse på 3,7 mio. kr., som man vil bruge til flere restaurantåbninger - primært på Sjælland.

Ifølge finans.dk slutter Thomas Rasmussen med at tilføje, at man drømmer om at udvide Grillen Burgerbar til udlandet.