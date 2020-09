Rengøringen halter, håndspritten er borte og holdene er bekymrende store.

Fitness World i i Forum på Frederiksberg er ifølge flere fitness-medlemmer, som Politiken har talt med, på kant med sundhedsmyndighedernes corona-regler og anbefalinger.

Et af medlemmerne, Katrine Beck, har besøgt centeret to dage i træk.

Hun havde tilmeldt sig Fitness Worlds yogahold, men ved ankomsten var der så mange mennesker på holdet, at hun valgte at gå igen, skriver Politiken.

Fitness centre landet over blev lukker ned, da corona-krisen rullede ind over Danamrk i foråret. Nu er de åbne igen. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Fitness centre landet over blev lukker ned, da corona-krisen rullede ind over Danamrk i foråret. Nu er de åbne igen. Foto: Oscar Scott Carl

»Der var ikke engang en meter til den næste måtte. Der var heller ingen udluftning eller rengøring ved holdskifte«, fortæller hun til avisen.

Ifølge Katrine Beck manglede der håndsprit inde i træningslokalerne, ligesom der manglede papir til at tørre maskinerne af med.

Fitness Worlds pressechef Charlotte Nordland kan ikke genkende det billede, som medlemmerne tegner.

Men hun siger, at Fitness World vil skærpe opmærksomheden omkring hygiejnen yderligere.

Charlotte Nordland afviser også, at holdene har været overfyldte.

Ved du noget om sagen? Så hører vi gerne fra dig. Tip os her på 1929@bt.dk

I yoga-lokalet var der den pågældende dag 23 deltagere, og hver deltager havde mere end de fire kvadratmeter, som reglerne foreskriver.

Lokalet har ifølge pressechefen en kapacitet på over 40 personer.