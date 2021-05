Torsdag genåbner store dele af kulturlivet med teatre, biografer og koncertoplevelser. Men drømmen om at opleve musik i en større forsamling stående er samtidig lagt i graven.

Og det er en beslutning, som undrer Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater.

»Jeg ved ikke, om det skyldes en ændret risikovurdering fra SSI (Statens Serum Institut red.) eller om det er politisk, men jeg er ærgerlig over, at man ikke har valgt at følge de retningslinjer og restriktioner, som vi anbefalede,« fortæller han.

I april var han nemlig en del af den ekspertgruppe, som skulle udarbejde anbefalinger til, hvordan kulturlivet kunne genåbne på en måde, der både var trygt for kulturgæster og økonomisk i balance for udbyderne.

Northside Festival har ligesom en række andre festivaler aflyst i år. Foto: Martin Ballund

På trods af at ekspertgruppen bestod af blandt andet repræsentanter fra kulturlivet, politiet, direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, og en række andre, så er deres anbefalinger ikke blevet fulgt til fulde i den nye genåbningsplan.

»Det, vi anbefalede, var en række ordninger, der gjorde det muligt at gennemføre større arrangementer inden for forskellige genre. Men især inden for festivaler og musikbranchen. Med vores anbefalinger, så kunne Grøn Koncert og mindre festivaler være afholdt,« fortæller Peter Mark Lundberg, som dog påpeger, at de mindre festivaler ville være uden overnatning.

23. april udkom en dengang længe ventet rapport med en række anbefalinger til genåbningen fra ekspertgruppen.

Ekspertgruppen foreslog syv ordninger for afholdelse af større arrangementer og forsamlinger. De syv ordninger blev opdelt i to faser, hvor den sidste fase for udendørs musikarrangementer gav lidt håb til arrangørerne i sensommeren.

Her blev det anbefalet, at man kunne afholde arrangementer med maks. 10.000 stående publikummer fordelt i sektioner i 2000 personer.

Men den anbefaling er nu mere end halveret.

I Barcelona blev der for nylig afholdt en forsøgskoncert for 5.000 mennesker, med en række restriktioner. Seks mennesker blev efterfølgende konstateret smittet. Foto: LLUIS GENE

Hvis ikke jeres anbefalinger er blevet fulgt, hvad har man kunne bruge ekspertgruppen til?

»Det ved jeg simpelthen ikke. Det er nok et spørgsmål til politikerne. For jeg ved det faktisk ikke helt,« lyder svaret fra Peter Mark Lundberg.

»Vi leverede den faglige rådgivning, men det er et politisk valg, hvad man har brugt det til. Det respekterer vi selvfølgelig.«

Berlingske har talte med kulturordfører Søren Søndergaard (EL), som forstår skuffelsen fra dele af kulturbranchen, men forklarer problemet således:

»Det handler om, at man kan godt drikke to Tuborg og køre bil. Og man kan også godt drikke to Hof og køre bil. Men man kan ikke drikke to Tuborg og to Hof og stadig køre bil,« siger han.

Reglerne for genåbningen betyder, at festivalåret 2021 er aflyst, har flere meldt ud. Foto: Kim Haugaard

Næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, skriver i en sms til Berlingske, at det netop handler om at kunne få mest muligt af det hele, og at det desværre denne gang gør, at festivalerne må aflyses.

Og rigtig meget er genåbnet, hvilket er positivt, mener Peter Mark Lundberg.

»Det her er for langt størstedelen af Danmarks kulturliv en god aftale. Det er værd at glæde sig over, at 90 procent af kulturlivet får glæde af aftalen.«