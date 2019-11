Fredag delte flere medier Ritzaus historie om, at der nu bor flere på Sjælland end der gør i Jylland. Men det viser sig nu at være forkert.

Det sker, fordi man i opgørelsen af antal indbyggere har medregnet befolkningen på Lolland-Falster, som ikke er en del af regionen Sjælland.

Det har DR's Detektor nu afsløret.

'Det har naturligvis givet anledning til at genbesøge historien og se nærmere på, om vi skulle have været mere præcise i formidlingen,' skriver Ritzaus redaktionschef, Martin Darling, i en mail til Detektor.

Derfor bragte de også en rettelse, hvor de oplyste, at der bor 2.544.334 på Sjælland og ikke 2.646.379, som mediet skrev fredag.

Det er 97.846 færre end i Jylland ifølge folketallet 1. oktober, som viser, at der bor 2.642.180 i landsdelen.

Tallene er fisket ud af Danmarks Statistik.

Ud fra disse tal skrev Ritzau også, at det var første gang, at der boede flere på Sjælland - i dette tilfælde inklusiv Lolland-Falster - end i Jylland.

Det viser sig også at være forkert.

Der boede nemlig flere på Sjælland og Lolland-Falster, end der gjorde i Jylland fra omkring 1950 til 1970

Fra cirka 1950 til 1970 boede der flere på de tre østlige øer, end der gjorde i Jylland viser DR's afsløring.

Ritzaus redaktionschef, Martin Darling, skriver til DR's Detektor, at man med fordel kunne have skrevet i den udsendte artikel, at det var tal fra 1970 og frem, der underbyggede den påstand.