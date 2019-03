Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

EU-lande er enige om model for udskydelse af brexit

Førsteprioriteten er at forlade EU med en aftale. Det siger den britiske premierminister, Theresa May, sent torsdag aften, efter at de resterende 27 EU-lande er blevet enige om en flertrinsmodel for at udskyde brexit til 22. maj.

Theresa May får ikke så lang en forsinkelse af brexit, som hun havde ønsket sig.



Medier: Dansk IS-rekruttør udvist fra Tyrkiet

En dansk kvinde, der ifølge tyrkiske medier har tilsluttet sig Islamisk Stat og hjulpet dem med at rekruttere fremmedkrigere, er blevet udvist fra Tyrkiet og hjemsendes nu til Danmark. Det skriver det dansk-kurdiske netmedie Jiyan, der citerer flere tyrkiske medier, herunder CNN Türk.

550 er dræbt efter cyklons hærgen i flere afrikanske lande

Dødstallet efter cyklonen Idai, der i mere end en uge har hærget en række afrikanske lande, er steget til 550. Cyklonen har skabt enorme oversvømmelser, og dødstallet forventes at stige over de næste par dage.

Indonesisk flyselskab annullerer milliardordre på Boeing-fly

Flyselskabet Garuda Indonesia annullerer en ordre til flere milliarder dollar på 49 Boeing 737 MAX fly. Det er den første officielle annullering af en ordre på flymodellen, efter to dødelige flystyrt inden for få måneder med fly af typen Boeing 737 MAX 8.

44 personer er omkommet efter eksplosion på fabrik i Kina

44 personer er omkommet som følge af en voldsom eksplosion på en pesticidfabrik i det østlige Kina. Yderligere 640 personer er kommet alvorligt til skade i forbindelse med eksplosionen. Heraf er 32 alvorligt såret.

Henrik Sass afviser klimaafgifter på kød og flyrejser

Der skal ikke lægges klimaafgifter på kød og flyrejser. Danmark skal i stedet satse stort på teknologier, der gør det billigere at lagre vedvarende energi. Det mener Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, skriver Jyllands-Posten.

Mand erklærer sig skyldig i rørbomber til Trump-kritikere

57-årige Cesar Sayoc, der er sigtet for sidste efterår at have sendt en række pakker med rørbomber til kritikere af USA's præsident, Donald Trump, har erklæret sig skyldig ved en føderal domstol i New York.

