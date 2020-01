Rigsrevisionen er klar med krads kritik af Bagmandspolitiet for dens håndtering af hvidvaskunderretninger.

Rigsrevisionen er ifølge medierne Finans og Børsen klar med en hård kritik af Statsadvokatens for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Søik, for dens håndtering af underretninger om hvidvask.

Det erfarer begge medier fra flere kilder. Historien er ikke bekræftet.

Men Finans skriver, at fire uafhængige kilder fortæller, at hvidvasksekretariatet i Søik, også kendt som Bagmandspolitiet, står til kritik i en rapport, der endnu ikke er offentliggjort.

Ifølge Børsen er det ikke kun Bagmandspolitiet, der står til kritik, men det er her kritikken bliver hårdest.

Der er tale om kritik for ikke at sætte ressourcer nok af at behandle underretninger om hvidvaskning.

/ritzau/