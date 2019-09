Ifølge TV2 og filmmediet Filmz har Christopher Nolan rykket optagelserne af "Tenet" til Rødbyhavn på Lolland.

Den engelske instruktør Christopher Nolan optager en del af sin nye film på Lolland i Danmark.

Det erfarer TV2 og filmmediet Filmz. Der skulle være underskrevet klausuler om tavshed med danske samarbejdspartnere om den danske del af produktionen.

Oplysningerne er derfor ikke blevet officielt bekræftet.

Angiveligt er det filmen "Tenet", som er ved at blive optaget, og en del af optagelserne finder sted på havnen i Rødbyhavn, hvor et område er spærret af.

Ordet "tenet" kan på dansk oversættes til doktrin. Der er kun kommet sparsomme oplysninger ud om handlingen, men på filmdatabasen IMDB's hjemmeside står der følgende:

- Plottet er endnu ukendt. Projektet beskrives som en episk actionfilm omhandlende international spionage, tidsrejse og evolution.

49-årige Nolan er en stor kanon i filmbranchen, og han kan bryste sig af et hav af nomineringer til store filmpriser både som instruktør og manuskriptforfatter.

Han er kendt for film som "Memento", "Inception, "Batman"-trilogien og "Dunkirk".

Fem gange er han blevet nomineret til en Oscar, men han har stadig ikke prøvet at modtage den prestigefyldte statuette.

I "Tenet" spilles hovedrollen af Robert Pattinson, der blandt andet har medvirket i "Twilight"-filmene og er udpeget som den nye Batman i Matt Reeves' film "The Batman", der efter planen får dansk premiere om to år.

Rollelisten i "Tenet" tæller også andre prominente skuespillere som Michael Caine og John David Washington.

I sidste uge skrev norske TV2, at produktionen af filmen var i Norge, og på sin hjemmeside bragte det norske medie VG flere billedet af Pattinson.

"Tenet" er sat til at få international premiere i juli 2020, og ifølge kino.dk er det også her, at danske biografgængere kan forvente at få lov at se filmen.

/ritzau/