Donald Trump aflyste onsdag morgen sit statsbesøg til Danmark, fordi Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, har afvist tanken om at sælge Grønland til USA.

Men hvad ville sådan en ’gigantisk ejendomshandel’, som Donald Trump har kaldt det, egentlig koste amerikanerne? Hvad er Grønland værd?

Svaret er ekstremt kompliceret, men alligevel kommer avisen The Times onsdag med et forsigtigt bud.

Her forklarer avisen, at værdien af Grønlands areal, af forskellige eksperter, er vurderet til at være mellem 7,3 og 11,3 billioner kroner.

Det svarer til mellem 7.340 og 11.344 milliarder danske kroner.

Men det er et kompliceret regnestykke – flere ting gør sig gældende.

Først og fremmest er den storpolitiske situation omkring Grønland en vigtig brik.

Grønland er nemlig blevet central i Kina, Rusland og USA’s kamp om at dominere Arktis, og derfor har Grønland i sig selv en strategisk værdi.

Endnu vigtigere for udregningen af prisen er dog potentialet under Grønlands massive mængder is.

Ifølge The Times er 80 procent af Grønland dækket af et lag is, som er godt tre kilometer tykt – og under det lag ligger massive mængder af naturressourcer.

Her er tale om sjældne jordarter, som eksempelvis kan bruges til militært udstyr, elbiler og vindmøller.

De ressourcer bliver hvert år en lille smule nemmere at komme til at udvinde, fordi global opvarmning betyder, at isen smelter i høj fart.

Ifølge The Times er Grønlands ismasse svundet med 280.000 gigaton om året siden 2002.

Og det gør det altså en del nemmere at komme til ressourcerne, som man dog ikke helt kender mængderne af endnu – og derfor heller ikke helt præcist kan fastslå værdien af.

Det er derfor, estimatet af, hvad den reelle værdi af Grønland er, svinger så meget.

Også avisen Washington Post har onsdag beskæftiget sig med værdien af en handel for Grønland.

Her kan avisen fortælle – på baggrund af to kilder, der har været tæt på præsidentens overvejelser om at købe Grønland – at Trump var klar til at betale Danmark et stort engangsbeløb for Grønland.

Hvor stort det beløb er, melder artiklen intet om.

Til gengæld skriver avisen, at Trump samtidig med købet skulle være klar til at forpligte sig til, at USA hvert år giver Grønland 600 millioner dollar i tilskud.

Det er beløb, som nogenlunde svarer til det blokstilskud, Danmark hvert år sender til Grønland.