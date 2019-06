En dansk mand frygtes død i en nationalpark i New Zealand.

Politiet har ledt efter en 21-årig dansk mand, der forsvandt for næsten en uge siden i, og nu mener politiet, at man har fundet liget af danskeren.

Selv om manden endnu ikke officielt er blevet identificeret, mener politiet i New Zealand, at der er tale om den danske mand, som myndighederne har ledt efter. Det fortæller flere new zealandske media, heriblandt Otago Daily Times og MSN

Sergeant Mark Kirkwood fortæller, at West Coast Police Search and Rescue sammen med andre myndigheder har ledt efter den forsvundne jæger i flere dage.

Danskeren skulle ifølge Kirkwood være draget ud i Westland alene for at jage 3. juni.

Han blev sidst set 6. juni af nogle andre jægere i Cassel Flat i Karangarua Valley torsdag.

Området betragtes som farligt, og de seneste dage har det været koldt og regnet voldsomt.

Ifølge new zealandske medier er familien i Danmark blevet orienteret.

B.T. forsøger løbende at få en kommentar fra Udenrigsministeriets Borgerservice.