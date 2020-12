Den kendte TV 2-profil Jens Gaardbo måtte som den første nyhedsvært forlade branchen som følge af MeToo og en sexistisk arbejdskultur i mediebranchen. Et exit, der ikke kommer bag på medieforsker, ph.d. Søren Schultz Jørgensen.

»Alle i mediebranchen har jo vidst, at TV 2 med en ufin metafor blev betragtet som medieverdenens største horehus,« siger Søren Schultz Jørgensen til Politiken.

Selvom det ikke kommer bag på medieforskeren, at Jens Gaardbo nu må forlade sit værtsjob på TV 2 grundet en kultur i mediehuset, der fra start har været præget af en særlig mentalitet, synes han alligevel, at det er opsigtsvækkende.

Den 64-årige Jens Gaardbo er nemlig den smilende Mr. News. En mand, der i årvis har leveret nyheder til danskerne på en charmerende måde.

Selvom det er en stor profil, der nu mærker konsekvensen af at have bidraget til et sexistisk arbejdsmiljø, så mener Søren Schultz Jørgensen ikke, at Jens Gaardbo er et symbolsk offer for MeToo.

Jens Gaardbo har nemlig været TV 2's ansigt udadtil, en stor kanon, en nyhedschef, en vært, som på mange måde selv har været med til at forme kulturen.

Hvorfor Jens Gaardbo måtte trække sig, ved vi ikke præcist. Men TV 2 og Jens Gaardbo har selv meldt ud, at det skyldes dårlig dømmekraft under hans tid som nyhedschef for tyve år siden.

»Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden. Men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og at jeg i visse tilfælde opførte mig forkert,« udtaler Jens Gaardbo i fredagens pressemeddelelse.

Den konsekvens, som Jens Gaardbo nu må tage af sin dårlige dømmekraft, sker, efter at en trivselsundersøgelse af TV 2 i oktober viste, at der i mange år har været problemer med sexchikane.