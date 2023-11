Det traditionsrige julemarked i Tivoli er blandt de bedste i verden.

»En vinteroplevelse som ingen anden,« som det lyder hos CNN.

Det store medie har således juleløjerne i hjertet af København med på en liste over de bedste julemarkeder på verdensplan.

I alt 20 styk af slagsen – hovedsageligt i Europa – bliver nævnt i artiklen. Fra eksempelvis Tyskland, Schweiz, Ungarn, Spanien, Frankrig, Belgien, Singapore og USA.

Her lyder det, at 'den danske forlystelsespark er er blændende oplevelse på alle tider af året'.

»Men man vil have svært ved at finde et sted lige så fortryllende sted som Tivoli i løbet af juleperioden,« står der videre.

Også luciaoptoget i Tivoli bliver nævnt.

»Det årlige luciaoptog, der finder sted 13. december, hvor mere end 100 piger går igennem haverne, mens de bærer stearinlys og synger for at markere Santa Lucia-dagen, er et særligt højdepunkt,« skriver mediet.

Også affyringen af fyrværkeri bliver nævnt.

Julemarkedet i Tivoli er netop åbnet (19. november), og det kan besøges frem til 31. december (dog er der lukket 24. december).