Det lader til, at Tivolis gæster har taget deres sidste tur i den mere end 33 år gamle forlystelse, Odinekspressen.

En række nyheder hos Tivoli sender nemlig den ikoniske rutsjebane på pension, skriver TV 2 Lorry.

B.T. har ikke kunnet få bekræfte oplysningen, men pressechefen Torben Plank fortæller, at Tivoli har en række nyheder på vej.

»Jeg kan hverken be- eller afkræfte, hvorvidt Odinekspressen lukker. Vi melder en række nyheder ud snarest,« siger Torben Plank til B.T.

Vil nyhederne betyde, at nuværende forlyster lukker?

»Du må citere mig for, at jeg griner smørret,« siger Torben Plank.

Pressechefen kan ikke komme ind på, hvornår nyhederne bliver meldt ud. Han kan heller ikke kommentere, hvor mange nyheder Tivoli har på tegnebrættet.

Sidste år var det Snurretoppen, der måtte lukke for at give plads til nye forlystelser. Dengang skabte det røre blandt gæster, at den traditionsrige forlystelse lukkede.