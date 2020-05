Det ser ud til, at badelystne københavnere kan ånde lettet op.

Udledningen af 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund bliver udsat til efteråret. Det erfarer TV 2 Lorry søndag eftermiddag.

I 11. time bliver forsyningsselskaberne Hofor og Novafos plan om at udlede 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund bremset fra politisk hold.

Den Københavnske Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enhl.) forlangte lørdag eftermiddag en redegørelse om sagen og oplyste i den forbindelse, at hun ikke havde hørt om den, før den kom frem i medierne.

Sent lørdag aften meddelte Hofor, at den planlagte udledning var udskudt 24 timer - den skulle ellers have været igangsat søndag morgen. Udskydelsen kom efter anmodning fra Københavns Kommune. Nu kommer der formentlig til at gå længere tid - for sagen forventes udsat til efteråret.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen skriver i en mail til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget søndag eftermiddag, at udledningen formentlig først gennemføres til efteråret.

Flere eksperter har givet udtryk for, at det vil være langt mindre skadeligt at gennemføre en udledning, når vandet er koldere, fordi det dermed ikke vil skade badende og fordi havmiljøet tager mindre skade. Blandt andet undgår man en større algeopblomstring.

Ifølge Ninna Hedeager Olsens mail har Hofor givet udtryk for, at hvis de modtager en officiel anmodning fra Københavns Kommune om at udsætte sagen, så vil de gøre det.

Ninna Hedeager Olsen oplyser i den forbindelse, at hun allerede har bedt forvaltningen om at sende en sådan anmodning.